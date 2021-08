Porażka na inaugurację sezonu

* Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów 1:2 (0:2)

0:1 - Praznovsky (21), 0:2 - Bochnak (34), 1:2 - Fundambu (70)

STOMIL: Bąkowski - Ciechanowski, Remisz, Dampc, Straus - Pawlak (46 Mikita), Żwir (81 Spychała), Tecław (46 Reiman), Szramka (46 Fundambu), Moneta (83 Zych) - Lewicki



Adrian Stawski, który zadebiutował w oficjalnym meczu jako trener Stomilu, desygnował do gry najsilniejszy skład, jakim w tym momencie dysponuje. W bramce zobaczyliśmy Krzysztofa Bąkowskiego, w środku pola szkoleniowiec postawił na duet Karol Żwir - Jakub Tecław, poza tym na boisko wybiegli Hubert Szramka i Szymon Lewicki.

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów powstania warszawskiego, po czym rozpoczęła się gra. Gospodarze już w 7. min mogli objąć prowadzenie, niestety, Łukasz Moneta z dystansu trafił jedynie w słupek, a dobitka Szramki okazała się nieskuteczna. Potem do głosu doszli goście, ale w bramce Stomilu czujny był Bąkowski. Jednak tylko do czasu, bo w 21. min po dośrodkowaniu z narożnika boiska piłkę do olsztyńskiej siatki skierował głową Olivier Praznovsky

Był to dopiero początek kłopotów, bowiem w 34. min zrobiło się 0:2 - goście wykorzystali błąd obrony Stomilu i przelobowali Bąkowskiego, który daleko wyszedł z bramki.

W przerwie trener Stawski dokonał trzech zmian, no i w 57. min powinno być 1:2, jednak Moneta po minięciu bramkarza trafił jedynie w boczną siatkę. Potem strzelali jeszcze Rafał Remisz i Żwir, ale do bramki trafił dopiero w 70. min Marveille Fundambu. Pięć minut później ten sam zawodnik mógł doprowadzić do remisu, lecz tym razem jego strzał był niecelny.

Sędzia Kiełczewski podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, co spotkało się z ostrym komentarzem olsztyńskiej ławki rezerwowych, za co żółtą kartkę ujrzał trener Stawski, a czerwoną trener bramkarzy Przemysław Norko. Wynik się jednak już nie zmienił i trzy punkty pojechały do Głogowa.

* Inne wyniki: Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 1:1 (Bednarski 62 - Tanque 72 k), Odra Opole - Miedź Legnica 1:4 (Janus 66 k - Drzazga 11, 53, Dominguez 48, Zapolnik 80), GKS Katowice - Resovia 2:2 (Błąd 18, Szymczak 52 - Jaroch 74, Komor 90), GKS Tychy - ŁKS Łódź 1:1 (Wołkowicz 74 - Domínguez 52), Korona Kielce - Skra Częstochowa 2:0 (Szpakowski 44, Łukowski 45), GKS 1962 Jastrzębie - Puszcza Niepołomice 0:2 (Feruga 45 s, Mroziński 82), Widzew Łódź - Sandecja Nowy Sącz 3:0 (Grudniewski 19, Danielak 40, Tomczyk 64 k), Górnik Polkowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (Szuszkiewicz 72 - Biliński 45).