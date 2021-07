Pierwsze polskie złoto w Tokio!

W sobotnim finale w biało-czerwonej sztafecie 4x400 m nastąpiły aż trzy zmiany! Trener Aleksander Matusiński zadecydował, że o medal Polacy powalczą w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński.

Zalewski zastąpił Dariusza Kowaluka, a Kaczmarek i Święty-Ersetic zastąpiły Małgorzatę Hołub-Kowalik i Igę Baumgart-Witan. Co prawda cała trójka wraz z Duszyńskim pobiegła znakomicie w piątkowym półfinale (polski mikst pobił rekord Europy - 3.10,44 i zarazem ustanowił rekord olimpijski, bo ta konkurencja na igrzyskach dopiero debiutuje), jednak trener Matusiński w decydującym biegu postawił na dwie najszybsze w tym roku zawodniczki, czyli mistrzynię Polski Kaczmarek i wicemistrzynię Święty-Ersetic.

Jako pierwszy ruszył Karol Zalewski (były zawodnik AZS UWM Olsztyn) - Polak pobiegł znakomicie, dzięki czemu Kaczmarek przejęła od niego pałeczkę, będąc na bardzo dobrym trzecim miejscu za Dominikaną i Holandią. Co prawda po chwili wyprzedziła ją jeszcze Amerykanka, ale na ostatniej prostej Kaczmarek odrobiła straty. W efekcie Święty-Ersetic miała przed sobą tylko Dominikankę! Jednak przez 400 m Polka zacięcie walczyła z Holenderką i Amerykanką, bo reprezentantka Dominikany miała już około 10 metrów przewagi. Ostatecznie na ostatnią zmianę Duszyński ruszył na trzecim miejscu, jednak im bliżej było do mety, tym rywal z Dominikany słabł w oczach, natomiast Polak na ostatniej prostej włączył wspomaganie, błyskawicznie osiągając bezpieczną przewagę, by po kilku sekundach minąć linię mety jako złoty medalista olimpijski. Srebro niespodziewanie wywalczyła Dominikana, a faworyzowani Amerykanie, rekordziści mistrzostw świata, musieli zadowolić się jedynie brązem.

Zgodnie z regulaminem medale dostaną wszyscy zawodnicy, którzy pobiegli w Tokio, więc aż siedmiu polskich 400-metrowców zostało mistrzami olimpijskimi!

* 4x400 m mikstów: 1. Polska - 3.09,86; 2. Dominikana - 3.10,21; 3. USA - 3.10,22.