OLIMPIJSKI WEEKEND W TELEWIZJI

SOBOTA

* 6:40 Eurosport 2 - żeglarstwo, wyścigi punktowane kobiet i mężczyzn, wyścigi medalowe w klasie RS:X kobiet i mężczyzn (Zofia Klepacka-Noceti, Piotr Myszka)

* 7:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 7:00 TVP Sport - tenis, gra pojedyncza kobiet, mecz o 3. miejsce

* 7:25 TVP 1 - żeglarstwo, wyścig medalowy w klasie RS:X kobiet (Zofia Klepacka-Noceti)

* 8:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 8:25 TVP 1 - żeglarstwo, wyścig medalowy w klasie RS:X mężczyzn (Piotr Myszka)

* 9:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 9:00 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 10:00 TVP 1 - tenis, mecz finałowy gry pojedynczej kobiet

* 10:15 TVP Sport - boks mężczyzn, waga musza; boks kobiet, waga średnia

* 11:30 Eurosport 2 - szermierka, szabla drużynowa kobiet - finał

* 11:55 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:05 TVP 1 - lekka atletyka, sesja wieczorna: 13:15 rzut dyskiem mężczyzn - finał (ewent. Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój); 13:50, 14, 14:10 półfinały 800 m kobiet (ewent. Joanna Jóźwik, Angelika Sarna, Anna Wielgosz); 14:35 sztafeta mieszana 4x400 m - finał (ewent. Polska); 14:50 bieg na 100 m kobiet - finał

* 12:50 TVP Sport - podnoszenie ciężarów mężczyzn, kat. do 96 kg (Bartłomiej Adamus)

* 13:40 Eurosport 2 - piłka nożna, mecz ćwierćfinałowy

* 14:45 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 14:55 TVP Sport - siatkówka plażowa, mecz fazy play-off

* 15:00 Eurosport 2 - koszykówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: USA - Czechy

* 15:00 Eurosport 1 - siatkówka kobiet, mecz fazy grupowej: Chiny - Włochy

* 15:05 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30 Eurosport 1 - magazyn olimpijski „Strefa medalowa”

* 18 Polsat News - magazyn sportowy „Studio Tokio”

* 20 Polsat Sport - magazyn „Studio Tokio”

SOBOTA/NIEDZIELA

* 0:25 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 0:40 TVP Sport - jeździectwo, WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) - cross, eliminacje drużynowe (Paweł Spisak, Małgorzata Cybulska, Joanna Pawlak)

* 1:25 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 1:30 Eurosport 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 1:50 TVP Sport - golf mężczyzn - 4. runda (Adrian Meronk)

* 1:50 TVP 1 - siatkówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Polska - Kanada

* 2:00 Eurosport 2 - lekka atletyka, sesja poranna: 2:10, 3:40 rzut młotem kobiet, eliminacje (Joanna Fiodorow, Anita Włodarczyk, Malwina Kopron); 2:40, 2:55, 3:10 bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Alicja Konieczek, Aneta Konieczek)

* 2:00 Eurosport 1 - siatkówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Polska - Kanada

* 2:05 TVP Sport - lekka atletyka - sesja poranna; pływanie - finały (m.in. 50 m dowol. mężczyzn: ewent. Paweł Juraszek, Konrad Czerniak; 3:37 finał 50 m dowol. kobiet: ewent. Katarzyna Wasick); jeździectwo, WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) - cross, eliminacje indywidualne, trzecia sesja (Paweł Spisak, Małgorzata Cybulska, Joanna Pawlak)

* 3:00 Eurosport 2 - lekka atletyka, sesja poranna: 3:35 pchnięcie kulą kobiet, finał (ewent. Paulina Guba, Klaudia Kardasz); 3:45 eliminacje 400 m mężczyzn (Karol Zalewski)

* 3:45 Eurosport 1 - pływanie, finały

* 3:50 TVP 1 - pływanie - finały (m.in. sztafety 4x100 m zmiennym mężczyzn oraz mieszana 4x100 m; ewent. z udziałem Polaków); boks - ćwierćfinały i półfinały; jeździectwo, WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) - cross (Paweł Spisak, Małgorzata Cybulska, Joanna Pawlak)

* 5:00 Eurosport 1, TVP Sport, TVP 1 - tenis, mecz finałowy gry pojedynczej mężczyzn

NIEDZIELA

* 5:50 Eurosport 2 - siatkówka plażowa, mecz 1/8 finału

* 6:45 Eurosport 2 - koszykówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Argentyna - Japonia

* 7:10 TVP 1 - tenis, mecz finałowy gry podwójnej kobiet

* 7:15 TVP Sport - tenis, mecz finałowy gry podwójnej kobiet

* 9:15 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 9:20 TVP Sport - golf mężczyzn - finał

* 10:00 TVP 1 - boks, ćwierćfinały kobiet i mężczyzn

* 10:00 Eurosport 1 - gimnastyka sportowa, finały

* 10:15 TVP Sport - koszykówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Hiszpania - Słowenia

* 11:40 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:00 Eurosport 1, TVP 1 - lekka atletyka, sesja wieczorna: m.in. 12:45, 12:53, 13:01 półfinały 100 m ppł. (ewent. Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska); 13:25, 13:35, 13:45 półfinały 800 m mężczyzn (ewent. Marcin Lewandowski, Patryk Dobek, Mateusz Borkowski); 14:50 finał 100 m mężczyzn

* 12:10 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:50 TVP Sport - podnoszenie ciężarów kobiet, kat. do 76 kg - rwanie

* 14:40 TVP Sport - siatkówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: USA - Argentyna

* 15:00 Eurosport 1 - siatkówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: USA - Argentyna

* 15:05 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30 Eurosport 1 - magazyn olimpijski „Strefa medalowa”

* 16:35 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 17:30 Polsat News - magazyn sportowy „Studio Tokio”

* 20 Polsat Sport - magazyn „Studio Tokio”