Lekkoatleci już są w wiosce

Ze zgrupowania w ośrodku Zao Bodaira, położonym w górskiej okolicy miejscowości Kaminoyama, przybyły do stolicy Japonii m.in. biegaczki ze sztafety 4x400 metrów czy tyczkarze.

– Proces zakwaterowania przebiegł bez problemów. Zawodnicy czują już atmosferę zbliżającego się startu. Dużo dobrych emocji przyniósł też trening na stadionie. Arena olimpijska jest imponująca. Podobnie jak całość organizacyjna, która stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie – przyznaje, obecny w Tokio, dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Krzysztof Kęcki.

Lekkoatleci ruszą ze swoimi zmaganiami w nocy z czwartku na piątek czasu warszawskiego, a pierwszymi konkurencjami z udziałem Polaków będą kwalifikacje rzutu dyskiem – z udziałem Piotra Małachowskiego i Bartłomieja Stója – oraz biegi pierwszej rundy na dystansie 800 metrów, w których wystartują trzy Polki, w tym Joanna Jóźwik.

„Do boju Polsko! Japończycy bardzo miło nas przyjęli, wszędzie są nasze flagi i instrukcje w języku polskim. Jeszcze parę dni i zjeżdżamy do Tokio!” – napisał w mediach społecznościowych, prosto z Zao Bodaira, Konrad Bukowiecki z AZS UWM Olsztyn. 24-letni szczytnianin wystartuje w eliminacjach pchnięcia kulą w najbliższy wtorek.

SIATKÓWKA\\\ Dziwny to był mecz, mimo że zakończył się planowym, czyli trzypunktowym, zwycięstwem Polaków. Grający bez Wilfredo Leona i Bartosza Kurka, Biało-Czerwoni przez dwa sety robili na boisku co chcieli, wygrywając z najsłabszym zespołem turnieju olimpijskiego (jak wynika ze światowego rankingu) do 16 i 13. I kiedy wydawało się, że ekipa Vitala Heynena z uśmiechem na ustach i równie łatwo dokończy dzieła w trzeciej partii, nagle spadła na nią dziwna niemoc, czego efektem był set przegrany... 18:25. Dodajmy, że był to pierwszy zwycięski set Wenezueli w Tokio. Na szczęście, w czwartej partii (już z Kurkiem na boisku) wszystko wróciło do normy i nasz zespół zakończył to spotkanie z kompletem punktów. Cieszyć może to, że dobra partię rozegrali Kamil Semeniuk (24 pkt i aż 64-procentowa skuteczność w ataku) oraz – wracający do zdrowia po urazie pleców – kapitan zespołu Michał Kubiak.

* Polska – Wenezuela 3:1 (16, 13, -18, 15)

POLSKA: Drzyzga (2), Kubiak (9), Kochanowski (12), Kaczmarek (7), Semeniuk (24), Bieniek (13), Zatorski (libero) oraz Kurek (1), Łomacz

Po meczu Vital Heynen z szacunkiem wypowiadał się m.in. o najbliższych rywalach Polaków (piątek, g. 7.20). – To będzie trudny mecz. Wygrane z Kanadą i Iranem pokazują, jak dobra jest Japonia. To jasne, że doskonale przygotowali się do tych igrzysk, widać, że drużyna jest świetnie zorganizowana, zgrana, wszystkie elementy są na miejscu. Oczekuję więc wyjątkowo trudnego meczu przeciwko Japonii, ale pamiętajmy, że to igrzyska olimpijskie, a nie cokolwiek innego. Po dzisiejszym meczu wiemy, że nadal możemy wygrać tę grupę, więc wszystko jest w naszych rękach. Zostały nam dwa spotkania – powiedział Belg.

W innych meczach doszło do niespodzianek, bo Kanada w trzech setach ograła Iran (9 punktów Meisama Salehiego z Indykpolu AZS Olsztyn), natomiast w grupie B mistrzowie olimpijscy Brazylijczycy przegrali do zera z ekipą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a Argentyna pokonała Francję! Amerykanie w czterech setach ograli Tunezję, a najlepszym punktującym spotkania był Torey Defalco z Indykpolu AZS (24 pkt, 58,3 proc. w ataku).

* Inne mecze, grupa A: Kanada – Iran 3:0 (16, 20, 22), Japonia – Włochy 1:3 (-20, -17, 23, -21); grupa B: USA – Tunezja 3:1 (14, -23, 14, 23), Argentyna – Francja 3:2 (-23, 17, 20, -15, 13), Brazylia – RKOl 0:3 (-22, -20, -20).



GRUPA A

1. Polska 2-1 7 8:4

2. Japonia 2-1 6 7:3

3. Iran 2-1 5 6:5

4. Włochy 2-1 5 6:6

-------------------------------------

5. Kanada 1-2 4 5:6

6. Wenezuela 0-3 0 1:9

GRUPA B

1. RKOl 3-0 9 9:2

2. USA 2-1 6 7:4

3. Brazylia 2-1 5 6:5

4. Francja 1-2 4 5:6

--------------------------------------

5. Argentyna 1-2 3 6:8

6. Tunezja 0-3 0 1:9

TENIS\\\ W pierwszej rundzie gry mieszanej Iga Świątek i Łukasz Kubot mieli zmierzyć się z Paulą Badosą i Pablo Carreno-Busto. Hiszpanka przeżyła jednak dramatyczne chwile w swoim meczu singlowym i po pierwszym secie meczu z Czeszką Marketą Vondrousową wycofała się z rywalizacji z udarem słonecznym. Przeciwnikami Polaków zostali więc Francuzi Fiona Ferro i Pierre-Hugues Herbert, ale Biało-Czerwoni nie dali się zaskoczyć zmianą rywali i wygrali 6:3, 7:6 (7-3), awansując do czołowej ósemki igrzysk olimpijskich.

W ćwierćfinale Świątek i Kubot zmierzą się z Rosjanami Jeleną Wiesniną i Asłanem Karacewem, no i na pewno nie będą faworytami. Zwłaszcza, że – występujący w Tokio pod egidą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego – duet wyeliminował najwyżej rozstawioną parę Kristina Mladenovic/Nicolas Mahut z Francji (6:4, 6:2). Mecz o półfinał zostanie rozegrany dzisiaj ok. godz. 14.

ŻEGLARSTWO\\\ Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wygrały pierwsze dwa wyścigi w klasie 470 i, oczywiście, prowadzą w olimpijskiej rywalizacji w Enoshimie. Kolejne dwa wyścigi tej klasy odbędą się w czwartek.

MEDALE\\\ W klasyfikacji medalowej górą Azja, bo za wciąż prowadzącymi gospodarzami igrzysk (22 krążki, w tym aż 13 złotych) ulokowali się Chińczycy (27, w tym 12 złotych), którzy wczoraj wyprzedzili reprezentację USA (31/11). Po medale sięgali reprezentanci już 61 państw, do tego grona dołączyła też – dzięki „srebrnym” wioślarkom z czwórki podwójnej – Polska. Złote medale ma w swoim dorobku 35 krajów, w tym m.in. Estonia, Kosowo (dwa złota w judo), Uzbekistan, Bermudy czy Fidżi.

MEDALIŚCI

1. Japonia 13 4 5 22

2. Chiny 12 6 9 27

3. USA 11 11 9 31

4. RKOl 7 10 6 23

5. Australia 6 1 9 16

6. W. Brytania 5 6 5 16

7. Korea Płd. 4 2 5 11

8. Niemcy 3 2 5 10

9. Francja 3 2 3 8

10. Holandia 2 6 3 11

11. Kanada 2 3 4 9

12. Węgry 2 1 2 5

13. Słowenia 2 1 1 4

14. Kosowo 2 0 0 2

15. Włochy 1 6 8 15

...

43. Bułgaria 0 1 0 1

Dania 0 1 0 1

Indie 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Kolumbia 0 1 0 1

Macedonia Płn. 0 1 0 1

Polska 0 1 0 1

Turkmenistan 0 1 0 1

Wenezuela 0 1 0 1



IGRZYSKA W TELEWIZJI

CZWARTEK

* 5:55 TVP Sport - boks kobiet, waga musza; judo kobiet, kat. do 78 kg (Beata Pacut); golf mężczyzn - 1. runda (Adrian Meronk)

* 6:00 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 6:30 Eurosport 2 - koszykówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Słowenia - Japonia

* 6:55 TVP Sport - kajakarstwo górskie, slalom - 1/2 finału C1 kobiet; łucznictwo, 1/32 finału: Lucilla Boari (Włochy) - Sylwia Zyzańska

* 7:55 TVP Sport - golf mężczyzn - 1. runda (Adrian Meronk)

* 8:00 TVP 1 - tenis, półfinał gry pojedynczej kobiet: Melinda Bencic (Szwajcaria) - Jelena Rybakina (Kazachstan)

* 8:40 TVP Sport - kajakarstwo górskie, slalom - finał C1 kobiet

* 8:40 Eurosport 2 - siatkówka plażowa, mecze eliminacyjne kobiet i mężczyzn

* 9:30 TVP Sport - golf mężczyzn - 1. runda (Adrian Meronk)

* 10:00 TVP Sport - boks mężczyzn, waga średnia i ciężka; łucznictwo, 1/32 finału: Sławomir Napłoszek - Steve Wijler (Holandia)

* 10:00 TVP 1 - boks mężczyzn, waga średnia i ciężka; judo kobiet, kat. do 78 kg - repasaże, półfinały i finał (ewent. Beata Pacut)

* 11:10-11:30 Eurosport 2 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 11:30 Eurosport 2 - szermierka, floret drużynowy kobiet - finał

* 11:40-12 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:00 TVP Sport - pływanie, eliminacje; boks kobiet, waga musza

* 12:10-12:50 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:35 TVP Sport - pływanie, eliminacje (m.in. 100 m delfinem mężczyzn: Paweł Korzeniowski, Jakub Majerski; 200 m grzbiet. kobiet: Laura Bernat oraz mieszana sztafeta 4x100 m)

* 12:50 TVP 1 - gimnastyka sportowa - wielobój kobiet; boks mężczyzn, waga średnia i ciężka; tenis, ćwierćfinał gry mieszanej (ok. 14): Iga Świątek, Łukasz Kubot - Jelena Wiesnina, Asłan Karacew (RKOl)

* 14:30 Eurosport 2 - koszykówka mężczyzn, mecz fazy grupowej: Hiszpania - Argentyna

* 14:40 TVP Sport - siatkówka kobiet, mecz fazy grupowej: USA - Turcja

* 15:00 TVP 1 - siatkówka plażowa, mecze eliminacyjne kobiet i mężczyzn

* 16-17 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30-17 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30-17:30 Eurosport 1 - magazyn olimpijski „Strefa medalowa”

* 17:30-18 Polsat News - magazyn sportowy „Studio Tokio”

* 20-22:05 Polsat Sport Extra - magazyn „Studio Tokio”

* 22-0:30 Polsat Sport - magazyn „Studio Tokio”

CZWARTEK/PIĄTEK

* 1:20-1:55 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków; m.in. jeździectwo, eliminacje indywidualne: Paweł Spisak, Małgorzata Cybulska, Joanna Pawlak)

* 1:50 TVP Sport - golf mężczyzn - 2. runda (Adrian Meronk)

* 1:55 TVP 1 - lekka atletyka - sesja poranna (m.in. eliminacje rzutu dyskiem - 2:45 Piotr Małachowski, 4:20 Bartłomiej Stój; eliminacje 800 m kobiet: 3:25 Angelika Sarna, 3:41 Joanna Jóźwik, 3:49 Anna Wielgosz); judo mężczyzn, kat. powyżej 100 kg (Maciej Sarnacki); boks kobiet, waga półśrednia

* 2:05 TVP Sport - wioślarstwo, finały

* 3:00 Eurosport 2 - wioślarstwo, finały

* 3:30 Eurosport 1, TVP Sport - pływanie, półfinały (m.in. 100 m delfinem: ewent. Paweł Korzeniowski, Jakub Majerski; 200 m grzbiet.: ewent. Laura Bernat)

* 3:55 Eurosport 2 - BMX, półfinały, finały kobiet i mężczyzn

* 5:00 TVP Sport - tenis, półfinał gry pojedynczej mężczyzn

* 5:40 TVP 1 - lekka atletyka, sesja poranna