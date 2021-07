Świetny kierowca i dobry człowiek

- Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Krzysztofem Szeszką?

- Najpierw czytałem o nim w gazetach jako o zawodniku, ponieważ od zawsze interesowałem się sportem motorowym i bardzo chciałem dołączyć do tego środowiska. No i któregoś dnia - jako początkujący dziennikarz audycji młodzieżowej w Radiu Olsztyn - pojechałem do Krzysztofa Szeszki na nagranie. Była wtedy między nami dość duża różnica wieku, a Krzysztof miał już na koncie wiele osiągnięć. Był m.in. dwukrotnym mistrzem Polski w rallycrossie, a poza tym specjalistą od przygotowywania samochodów oraz byłym pilotem rajdowym. Mimo to nie stwarzał żadnego dystansu. A po kilku latach tak się to wszystko ułożyło, że zostałem jego pilotem.

- Jaki był Krzysztof Szeszko jako człowiek i jako sportowiec?

- W ostatnich dniach - przed i po jego pogrzebie - wszyscy ciągle powtarzają, że Krzysztof zawsze miał dla wszystkich czas, że chciał dzielić się wiedzą, że zawsze był gotowy pomóc. I rzeczywiście tak było. Natomiast jako rajdowiec, osoba ze środowiska motorsportu, był przede wszystkim bardzo wszechstronny. Kierowca, pilot, organizator rajdów, znawca regulaminów, spraw technicznych, mechanik i działacz. A w rajdach często jest tak, że ktoś jest świetnym kierowcą, ale już niekoniecznie zna się na regulaminach. Ktoś inny jest dobrym mechanikiem, ale z kolei technika jazdy nie jest jego najmocniejszą stroną.

Krzysiek był natomiast kompletną encyklopedią.



