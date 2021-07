Igrzyska w telewizji: poniedziałek

PONIEDZIAŁEK

* 5:35 TVP Sport - boks mężczyzn, waga średnia; judo kobiet, kat. do 57 kg, eliminacje (Julia Kowalczyk)

* 6:15-7:10 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 6:55 TVP Sport - kajakarstwo górskie, slalom C1 mężczyzn, finały (Grzegorz Hedwig); strzelectwo, skeet kobiet - finał (Aleksandra Jarmolińska); kolarstwo górskie, cross mężczyzn (Bartłomiej Wawak)

* ok. 7:30 TVP Sport - tenis kobiet, II runda: Iga Świątek - Paula Badosa (Hiszpania)

* 7:00-7:20 Eurosport 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 7:00 Eurosport 2 - koszykówka 3x3 kobiet i mężczyzn

* 7:10 TVP 1 - siatkówka mężczyzn: Polska - Włochy

* 9:10-10 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 9:25-9:45 Eurosport 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 10:00 TVP 1 - judo kobiet, kat. do 57 kg - repasaże i półfinały (ewent. Julia Kowalczyk)

* 10:05-10:15 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 10:05-10:30 Eurosport 2 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 10:15 TVP Sport - boks mężczyzn, waga musza

* 10:30 Eurosport 2 - koszykówka 3x3 kobiet i mężczyzn

* 10:40-11:15 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 11:15 TVP 1 - judo kobiet, kat. do 57 kg - finał (ewent. Julia Kowalczyk)

* 11:30 TVP Sport - boks mężczyźn, waga średnia

* 11:50-12 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:00 TVP 1 - koszykówka 3x3 mężczyzn: Polska - Chiny

* 12:00 TVP Sport - pływanie, eliminacje (m.in. 200 m delfinem: Krzysztof Chmielewski, Jakub Majerski)

* 12:30-12:50 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:30-13 Eurosport 2 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 12:50 TVP 1 - podnoszenie ciężarów kobiet, kat. do 55 kg (Joanna Łochowska)

* 13:00 Eurosport 2 - siatkówka plażowa kobiet

* 14:00 Eurosport 2 - koszykówka 3x3 kobiet i mężczyzn

* 14:40 TVP Sport - siatkówka mężczyzn: Brazylia - Argentyna

* 14:50-15:20 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 15:20 TVP 1 - koszykówka 3x3 mężczyzn: Polska - Holandia

* 15:55-17 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30-17 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 16:30-17:30 Eurosport 1 - magazyn olimpijski „Strefa medalowa”

* 20-22 Polsat Sport - magazyn sportowy „Studio Tokio”

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

* 0:00 Eurosport 2 - surfing, ćwierćfinały kobiet i mężczyzn

* 1:35-1:55 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 1:55-2:05 TVP 1 - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 1:55 TVP Sport - siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn

* 2:05 TVP 1 - wioślarstwo, półfinały i finały

* 2:30 TVP 1 - wioślarstwo, finały; taekwondo kobiet, kat. pow. 67 kg (Aleksandra Kowalczuk)

* 3-3:25 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 3:00 Eurosport 2 - surfing, ćwierćfinały kobiet i mężczyzn

* 3:25 TVP Sport - pływanie, finały (m.in. 100 m grzb. kobiet, ewent. Paulina Peda; 100 m grzb. mężczyzn, ewent. Kacper Stokowski); taekwondo kobiet, kat. pow. 67 kg (Aleksandra Kowalczuk)

* 3:30 Eurosport 1 - pływanie, finały

* 3:50 TVP 1 - wioślarstwo, półfinały; judo kobiet, kat. do 63 kg - eliminacje (Agata Ozdoba-Błach)

* 4:10 TVP Sport - pływanie, finały

* 4:25 TVP 1, Eurosport 2 - szermierka, szpada drużynowa kobiet - eliminacje i 1/4 finału (Polska: Aleksandra Jarecka, Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Piekarska-Twardochel)

* 5:20-5:40 TVP Sport - studio olimpijskie (starty Polaków)

* 5:25 TVP 1 - szermierka, szpada drużynowa kobiet (Polska); judo kobiet, kat. do 63 kg (Agata Ozdoba-Błach); boks mężczyzn, waga ciężka; boks kobiet, waga lekka; taekwondo kobiet, kat. pow. 67 kg, ćwierćfinały (ewent. Aleksandra Kowalczuk)

* 5:30 Eurosport 1 - podnoszenie ciężarów kobiet, kat. do 59 i 64 kg

* 5:40 TVP Sport - boks mężczyzn, waga ciężka; boks kobiet, waga lekka; judo kobiet, kat. do 63 kg (Agata Ozdoba-Błach)

