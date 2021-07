Bałtyk Gdynia okazał się dla Stomilu zbyt głęboki

* Stomil Olsztyn - Bałtyk Gdynia 2:2 (1:0)

1:0 - Moneta (24), 1:1 - Marczak (48 k), 2:1 - Zych (88), 2:2 - zawodnik testowany (90)

STOMIL: Bąkowski (46 Smug) - Pawlak (46 Ciechanowski), Remisz (46 Sadzawidzki), Dampc (46 Czajka), Straus (62 Szabaciuk) - Galach (62 Zych), Tecław (46 Żwir), Reiman (62 Szramka), Fundambu (46 Shun), Moneta (46 Ofei, 72 Banul) - Lewicki (62 Mysiorski)

Przed meczem olsztyński klub poinformował, że z czwartoligowych rezerw Wisły Płock wypożyczył Beniamina Czajkę, który wzmocni rywalizację na środku obrony. A że współpraca z płockim klubem ostatnio rozwija się wspaniale, więc być może na Czajce się nie skończy, bowiem w sparingu z Bałtykiem zagrał Brian Galach, kolejny piłkarz rezerw Wisły, który ma ochotę posmakować w Olsztynie pierwszoligowego chleba.

Zresztą Galach mógł wpisać się nawet na listę strzelców, jednak nie wykorzystał dobrego dośrodkowania Monety, który niedawno podpisał umowę ze Stomilem. Zresztą nie było to jedyne udane dośrodkowanie tego piłkarza, bo wcześniej w ten sam sposób podał do Lewickiego. Za każdym razem piłka powinna wylądować w siatce, tak się jednak nie stało, bo strzelcy mieli problem ze skutecznością. Co innego Moneta, który w 24. minucie - wykorzystując błąd bramkarza - pokazał, że potrafi nie tylko dośrodkowywać.

Po przerwie goście wyrównali po rzucie karnym podyktowanym za faul Sadzawickiego, a potem mogli jeszcze zdobyć kolejne gole, jednak w olsztyńskiej bramce dobrze spisał się Smug.

Gdy jednak w 88. min Zych (Ząbkovia) zdobył drugiego gola, wydawało się, że mecz zakończy się wygraną Stomilu. Nic z tego, bowiem dwie minuty później do remisu doprowadził jeden z zawodników testowanych w Bałtyku.

* W sobotę o g. 11 Stomil rozegra w Olsztynie sparing z Sokołem Ostróda.

* Kacper Walendykiewicz, 20-letni pomocnik rezerw Stomilu, będzie występował w IV-ligowej Mrągowii Mrągowo. W minionym sezonie Walendykiewicz w barwach Stomilu II rozegrał 28 meczów i zdobył 3 gole.