Znicz gra, trenuje i testuje

Po letniej przerwie Znicz wznowił treningi przed dwoma tygodniami, trenując na własnych obiektach. Natomiast w niedzielny poranek drużyna wyjechała do Radzynia Podlaskiego na obóz, który potrwa do piątku. Sztab szkoleniowy zaplanował po dwa treningi dziennie. Dodatkowo dzisiaj Znicz ma zagrać sparing z miejscowymi Orlętami z grupy IV III ligi, a w piątek po powrocie do Białej Piskiej zmierzy się z Mrągowią Mrągowo. Potem już tylko spotkanie w I rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski i inauguracja sezonu ligowego.

– Celujemy z formą w pierwsze spotkanie ligowe. Każdy trening jest małym krokiem w tym kierunku – mówi Ryszard Borkowski, trener Znicza. – Zaczęliśmy przygotowania bardzo intensywnie, ale powoli schodzimy z obciążeń. Na obozie jest czas, żeby popracować nad elementami taktycznymi. Mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani do ligi i od pierwszych meczów zaczniemy punktować.

Znicz przed wyjazdem na obóz w sparingu pokonał 2:1 ŁKS Łomża. Gole dla zespołu z Białej Piskiej strzelili Maciej Famulak i Marcin Fiedorowicz. Natomiast w rozegranych tydzień wcześniej meczach w Giżycku (grano 2x30 minut) trzecioligowiec pokonał 2:0 Mamry i 3:1 Wigry Suwałki.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Znicz pożegnał się z zawodnikami, którzy grali w klubie na zasadzie wypożyczenia. Do MKS Kluczbork odszedł ściągnięty zimą Patryk Woźniak, który nie zdołał wywalczyć miejsca w pierwszym składzie, a w drugiej części rundy pauzował z powodu urazu.

Z ogłoszeniem nowych zawodników klub tradycyjnie wstrzymuje się do momentu finalizacji transferów. Od początku przygotowań w treningach uczestniczyło łącznie kilkunastu testowanych zawodników, w większości młodzieżowców z doświadczeniem w III i IV lidze. Na obóz pojechali m.in. bramkarz, środkowy obrońca, dwaj boczni obrońcy oraz defensywny pomocnik. Z wypożyczenia do Ruchu Wysokie Mazowieckie wrócił Łukasz Trąbka. Nie wiadomo, co z Przemysławem Chyrchałą, który wiosnę spędził na wypożyczeniu w Hetmanie Zamość, zdobył 7 goli na boiskach III ligi i jest testowany przez inne kluby.