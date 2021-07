Z Banderasem w Tokio skoczą po medal

- Niedawno otrzymał pan z rąk prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego piątą nominację olimpijską w życiu. Serce mocniej zabiło, czy był to jedynie kolejny dzień w biurze?

- Zdecydowanie serce mocniej zabiło. Nie po to w ostatnich latach bardzo ciężko pracowałem, żeby teraz obeszło się bez emocji. To bardzo miłe i fajne, że znalazłem uznanie w oczach trenera.

- Do Tokio poleci inny Paweł Spisak niż ten, który 17 lat temu wybrał się do Aten?

- Gdyby nie to samo imię i nazwisko, to powiedziałbym, że jadą dwie zupełnie inne osoby. Byłem wtedy bardzo młody i gniewny.

Wydawało mi się, że świat stoi przede mną otworem i tak naprawdę każdy rywal jest do pokonania, a każdy cross jest łatwy. No i miałem kubeł zimnej wody wylany na głowę, ale dużo więcej uczymy się przez porażki niż sukcesy. To doświadczenie z pierwszych igrzysk bardzo mnie zmotywowało.



Cała rozmowa we wtorkowej Gazecie Olsztyńskiej