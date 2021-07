Alfabet Grygołowicza (cz. 2)

SIATKÓWKA\\\ Bogusław Cieciórski, Maciej Dobrowolski, Mieczysław Doroszuk i Wojciech Grzyb to bohaterowie drugiej części wspomnień spisanych przez Andrzeja Grygołowicza, znakomitego trenera, który od 60 lat jest związany z AZS Olsztyn.

Cieciórski Bogusław (11.08.1994-1.01.2019) - przygodę z siatkówką rozpoczął na studiach w Kortowie w latach 1963-1968 - najpierw jako zawodnik, a potem jako trener i działacz.

Pracę w katedrze chemii, gdzie uzyskał tytuł doktora, też łączył z siatkówką. Jako trener zaczął od prowadzenia rezerw olsztyńskiego AZS, z którymi w 1974 roku awansował do II ligi. Z powodzeniem kierował tym zespołem do 1979 roku. Była to kuźnia talentów, bowiem wielu zawodników potem zasiliło pierwszy zespół AZS.

Cieciórski był jednym z założycieli Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA oraz członkiem jej rady nadzorczej (2004-2010).

Przez te wszystkie lata dał się poznać jako spokojny, zrównoważony, pracowity, wymagający i zawsze uśmiechnięty kolega.



Dobrowolski Maciej (19.03.1977) - rodowity olsztynianin, w siatkówkę zaczął jako 13-latek w V klasie podstawówki. Jego pierwszymi trenerami byli Mieczysław Doroszuk i Zdzisław Górka.

Maciek pochodzi z usportowionej rodziny - ojciec był znanym koszykarzem, w kosza grał także jego brat, natomiast mama na AWF trenowała gimnastykę.

