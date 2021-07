Młodzi jeźdźcy powalczą w mistrzostwach Europy

W trzyosobowej reprezentacji Polski znalazł się zawodnik z naszego regionu - Kuba Kraśko (LKJ w Gałkowie). Oprócz Kuby o medale ME powalczą jeszcze Nell Sówka (KJ Podkowa Gruszczyn) i Roksana Nawrocka (Stowarzyszenie Agro-Aves).

Pokonanie całej Europy było dla polskiej ekipy olbrzymim wyzwaniem. Ostatecznie przez Holandię, Francję i hiszpańskie góry młodzi Polacy wraz ze swymi końmi dotarli do Gibraltaru, gdzie zaplanowano 10-dniowy postój na regenerację oraz aklimatyzację. Dopiero wtedy wyruszą na wybrzeże w Equestrian Center Vilamoura, gdzie od 18 do 25 lipca odbędą się mistrzostwa Europy.