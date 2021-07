Sport w telewizji

Połowa lipca, więc czas na... skoki narciarskie. Oczywiście na razie bez śniegu, co nie zmienia jednak faktu, że Letnie Grand Prix w Wiśle będzie jedną ze sportowych atrakcji weekendu.

SOBOTA

* Boks. Gala KnockOut Boxing Night 16 w Suwałkach (19.50 TVP Sport)

* Formuła 1. Grand Prix Wielkiej Brytanii: sesja treningowa, sprint kwalifikacyjny (12.55, 17.25 Eleven Sports 1)

* Formuła 2. Grand Prix Wielkiej Brytanii: 1. wyścig (11.30 Polsat Sport Extra)

* Golf. The Open Championship (11, 14, 17 Polsat Sport News, 19 Polsat Sport Extra)

* Kolarstwo. Tour de France: 20. etap - jazda indywidualna na czas (13 Eurosport 1)

* Koszykówka. NBA: Phoenix Suns - Milwaukee Bucks (3.00 Canal+ Sport)

* Lekka atletyka. Mistrzostwa Europy do lat 20 w Tallinie (15 TVP Sport)

* Piłka nożna. Superpuchar Polski: Legia Warszawa - Raków Częstochowa (19.50 Polsat Sport); MLS: Atlanta United - New England Revolution (23 Polsat Sport Extra)

* Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix w Wiśle (17.35 Eurosport 2, 17.30 TVP 1, TVP Sport); Letnie Grand Prix kobiet w Wiśle (12.55 TVP Sport)

* Tenis. Turniej ATP w Hamburgu (13.30, 15.30 Polsat Sport); turniej ATP w Bastad (13, 15 Polsat Sport Extra); turniej WTA w Pradze (10.30, 12.30 Canal+ Sport, 19 Canal+ Sport 2)

* Wyścigi motocyklowe. FIM World Endurance Championship: wyścig 12-godzinny w Estoril (9.45, 12, 15, 19.35, 21.15 Eurosport 2)

* Wyścigi samochodowe. NASCAR Xfinity Series: wyścig w Loudon (21 Sportklub)

* Żeglarstwo. SailGP w Plymouth (15 Sportklub)

* Żużel. Grand Prix Czech (18.30 Canal+ Sport); eWinner 1. liga: Unia Tarnów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (15.55 nSport+)