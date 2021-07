Sukcesy ciężarowców z Nidzicy i Elbląga

Znakomicie spisali się sztangiści TS Nida Nidzica, bo Hubert Pietrzak, Bartosz Burski i Michał Jaworski wywalczyli trzy tytuły mistrzowskie, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii klubu. Poza tym w najcięższej wadze srebro zdobył elblążanin Tomasz Tulewicz.

Jako pierwszy na pomoście pojawił się Hubert Pietrzak, który w kategorii wagowej do 61 kg wywalczył złoto, poprawiając jednocześnie rekordy Polski w rwaniu, podrzucie i dwuboju! Wynik Pietrzaka to 237 kg (106+131). Kolejne złoto zdobył Bartosz Burski, który w kategorii wagowej do 67 kg wygrał wynikiem 234 kg (104+130).

Jako trzeci na najwyższym stopniu podium stanął Michał Jaworski (81 kg), uzyskując 287 kg (127+160). W tej samej kategorii rywalizował również czwarty z nidziczan Konrad Możdżonek, który poprawiając swoje rekordy życiowe aż o 12 kg zajął ostatecznie dziesiąte miejsce (176 kg, 75+101).

Trójka zawodników Nidy nie miała sobie równych, wygrywając z kilkunastokilogramową przewagą nad rywalami. O ich poziomie świadczy również klasyfikacja indywidualna wg punktacji Sinclaira, w której najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Michał Jaworski, a na trzecim miejscu znalazł się Hubert Pietrzak.

W klasyfikacji klubowej mężczyzn Nida zajęła trzecie miejsce, ulegając tylko Mazovii Ciechanów i Budowlanym Nowy Tomyśl. W łącznej klasyfikacji klubowej (zsumowane wyniki kobiet i mężczyzn) nidziczanie uplasowali się na czwartym miejscu wśród 61 klubów biorących udział w OOM.

W Biłgoraju startowali też reprezentanci LUKS Zamek-Expom Kurzętnik, LUKS Meyer Elbląg i Zjednoczonych Olsztyn. W kategorii wagowej +109 kg, w którym startowało 11 zawodników, bardzo dobrze spisał się Tomasz Talewicz (Meyer), który w dwuboju zaliczył 277 kg i wywalczył tytuł wicemistrza Polski. Zwyciężył Szymon Ziółkowski (Mazovia Ciechanów) z rezultatem 300 kg. Natomiast piąte miejsce zajął Kamil Kłosowski (Zamek) w wadze do 81 kg – 202 kg (92+110), a szóste lokaty wywalczyli: Nikodem Kowalczyk (Zamek) w kat. 73 kg -188 kg (90+98) oraz Kacper Wężyk (Meyer) w kat. 96 kg – 174 kg (78+96).

Czwórka medalistów z naszego województwa uzyskała prawo startu w mistrzostwach Europy do lat 17, które odbędą się w Ciechanowie (19-29 sierpnia). Obecnie wszyscy ciężko trenują na zgrupowaniu kadry narodowej juniorów.