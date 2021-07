Olimpijska medalowa samoobsługa

To jeden z prewencyjnych środków bezpieczeństwa służących temu, aby do minimum ograniczyć zagrożenie ewentualnego zakażenia koronawirusem. – To bardzo znacząca zmiana w ceremoniale igrzysk, ale niezbędna – powiedział Bach podczas środowej telekonferencji w Tokio. – Medale nie będą zawieszane na szyi. Zostaną przyniesione na tacy, a sportowiec sam weźmie sobie odpowiedni – dodał, podkreślając, że dzięki takiemu rozwiązaniu możliwość zakażenia zostanie zmniejszona praktycznie do zera. – Będziemy mieć pewność, że osoba, która umieści medal na tacy, uczyni to tylko w zdezynfekowanych rękawiczkach. Po to, aby sportowiec miał pewność, że nikt wcześniej medalu nie dotknął – wyjaśnił szef MKOl, dodając, że podczas ceremonii medalowych nie będzie uścisków dłoni ani obejmowania się podczas składania sobie gratulacji. Thomas Bach już wcześniej zapowiedział, że podczas tych uroczystości medaliści i działacze będą musieli mieć na twarzy maseczki.

* Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował, że Ewa Swoboda jednak nie wystartuje w zbliżających się igrzyskach w Tokio (23 lipca-8 sierpnia). Powodem absencji najszybszej polskiej sprinterki ostatnich lat jest kontuzja. Sama zawodniczka tak skomentowała ten fakt w mediach społecznościowych: „Pora na jakieś wyjaśnienia. Czekałam z tą wiadomością długi czas. Rok 2021 jest bardzo pechowy dla mnie: koronawirus na hali, a teraz cholerna kontuzja, która pogłębiła się podczas Memoriału Kusocińskiego. Byłam przekonana, że już sobie z tym poradziłam, a tutaj nie dość, że zapalenie rozcięgna podeszwowego, to jeszcze w 60 procentach naderwany prostownik krótki palców. Ten rok miał być sztosem, forma była kosmiczna, wszystko było idealnie, ale niestety taki jest sport – kruchy. Kontynuuję swoją rehabilitację i trzymam kciuki za całą naszą reprezentację. Serduszkiem będę z Wami! Dziękuje wszystkim, buziaki. #roadto2022”.

Ewa Swoboda dołączyła więc do innych wielkich nieobecnych w olimpijskiej reprezentacji lekkoatletów, bo w Tokio nie wystartują też m.in. znakomity średniodystansowiec Adam Kszczot (dwukrotny medalista MŚ w biegu na 800 m sam zrezygnował z igrzysk, ze względu na swoją formę) czy też medalistki mistrzowskich imprez Sofia Ennaoui i Angelika Cichocka (obie 1500 m), które przegrały z problemami zdrowotnymi.