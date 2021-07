Piłkarski rozkład jazdy

Stan posiadania naszego województwa w rozgrywkach seniorów na szczeblu centralnym obejmuje zaledwie pięć drużyn męskich, a są to Stomil Olsztyn w Fortuna 1. Lidze, Olimpia Elbląg i Sokół Ostróda w eWinner 2. Lidze oraz Znicz Biała Piska i Mamry Giżycko w III lidze (grupa 1). Tu znak zapytania trzeba postawić przy piłkarzach GKS Wikielec, którzy co prawda formalnie spadli z III ligi, tyle że Polski Związek Piłki Nożnej nadal nie ustosunkował się jeszcze do sprawy weryfikacji wyniku meczu GKS Wikielec – Broń Radom, w wyniku której ekipa z gminy Iława w sezonie 2021/22 mogłaby dalej występować w III lidze. Przypomnijmy, że ostatnio – już bez żadnych zastrzeżeń – z tym poziomem rozgrywkowym pożegnały się Concordia Elbląg i Kaczkan Huragan Morąg.

>>> Do występów na szczeblu centralnym jest uprawnionych w nowym sezonie jeszcze siedem innych zespołów z Warmii i Mazur – juniorzy młodsi Stomilu (Centralna Liga Juniorów U-17), dwie drużyny żeńskie Stomilanek Olsztyn (I liga, a rezerwy w III lidze), juniorki młodsze Akademii Sportu Stomil (CLJ U-17), a także trzy ekipy futsalu: wicemistrz kraju Constract Lubawa (Futsal Statscore Ekstraklasa), drugoligowy Constract II oraz SKF Olsztyn (I liga futsalu kobiet)

>>> Oficjalnie sezon 2021/22 ruszy już w weekend 24-25 lipca, na kiedy zaplanowano mecze rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski (piszemy o tym na str. 22 dzisiejszego wydania). Tydzień później, czyli w terminie 31 lipca-1 sierpnia, zostanie rozegrana pierwsza runda WPP, do której przystąpią zwycięzcy rundy wstępnej oraz (obligatoryjnie) drużyny III ligi, forBET IV Ligi i klasy okręgowej.

>>> Nie licząc pucharowego grania, sezon 2021/2022 na Warmii i Mazurach zacznie się w pierwszy weekend sierpnia (7-8.08), na kiedy zaplanowano start rozgrywek forBET IV Ligi, klasy okręgowej (obie grupy) oraz trzech spośród czterech grup klasy A. Poniżej podajemy szczegóły, w tym składy lig.

>> forBET IV LIGA (16 drużyn; 30 kolejek, w tym 16 jesienią i 14 wiosną; start 7-8 sierpnia)

* Uczestnicy: 1. Pisa Barczewo; 2. Zatoka Braniewo; 3. DKS Dobre Miasto (beniaminek); 4. Olimpia II Elbląg; 5. Concordia Elbląg (spadkowicz); 6. Mazur Ełk; 7. Jeziorak Iława; 8. Polonia Iłowo (beniaminek); 9. Granica Kętrzyn; 10. MKS Korsze; 11. Polonia Lidzbark Warmiński; 12. Motor Lubawa; 13. Kaczkan Huragan Morąg (spadkowicz); 14. Mrągowia Mrągowo; 15. Błękitni Pasym; 16. GKS LZS Wikielec (spadkowicz)*.

* W PZPN toczy się jeszcze postępowanie w sprawie weryfikacji meczu III ligi między drużynami GKS Wikielec – Broń Radom, w wyniku którego GKS LZS w sezonie 2021/22 może występować w III lidze.

>> KLASA OKRĘGOWA (2 grupy po 16 drużyn; 30 kolejek, w tym 16 j + 14 w; 7-8 sierpnia)

* GRUPA 1 : 1. Tęcza Biskupiec (spadkowicz); 2. Vęgoria Węgorzewo; 3. Omulew Wielbark; 4. Wilczek Wilkowo; 5. KS Wojciechy (beniaminek); 6. Żagiel Piecki; 7. Pojezierze Prostki (beniaminek); 8. Czarni Olecko; 9. Łyna Sępopol; 10. Śniardwy Orzysz; 11. Orlęta Rema Reszel; 12. Rona 03 Ełk (beniaminek); 13. Warmia Olsztyn (spadkowicz); 14. Naki Olsztyn (beniaminek); 15. MKS Jeziorany; 16. Rominta Gołdap.

* GRUPA 2 : 1. GKS Grunwald Gierzwałd; 2. MKS Miłakowo (beniaminek); 3. Tęcza Miłomłyn; 4. Start Nidzica; 5. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie; 6. Olimpia Olsztynek (spadkowicz); 7. Błękitni Orneta (spadkowicz); 8. Polonia Pasłęk; 9. Radomniak Radomno; 10. Ossa Biskupiec (beniaminek); 11. Czarni Rudzienice (beniaminek); 12. Delfin Rybno (spadkowicz); 13. Unia Susz; 14. Płomień Turznica; 15. Ewingi Zalewo; 16. Szeląg Kormoran Zwierzewo.

>> KLASA A (4 grupy: „wschodnia” – 12 drużyn, 22 kolejki (11+11), start 14-15 sierpnia; pozostałe trzy – po 14 drużyn, 26 kolejek (13+13), 7-8 sierpnia)

* GRUPA 1 : 1. Pogoń Banie Mazurskie; 2. Jurand Barciany (spadkowicz); 3. Victoria Bartoszyce (spadkowicz); 4. Granica Bezledy; 5. Reduta Bisztynek; 6. Mazur Wydminy; 7. MKS Ruciane-Nida; 8. Mazur Pisz; 9. Kłobuk Mikołajki (spadkowicz); 10. Fala Warpuny; 11. Cresovia Górowo Iławeckie (spadkowicz); 12. Tempo Ramsowo Wipsowo.

* GRUPA 2 : 1. Zatoka II Braniewo; 2. Kormoran Bynowo (beniaminek); 3. Barkas Tolkmicko (spadkowicz); 4. Piast Wilczęta; 5. Agat Jegłownik; 6. Jastrząb Ględy; 7. Zagłada Lisów; 8. Warmiak Łukta (beniaminek); 9. Polonia Markusy; 10. Syrena Młynary; 11. Wałsza Pieniężno; 12. Pama Powodowo; 13. Pomowiec Gronowo Elbląskie; 14. LKS Tyrowo.

* GRUPA 3 : 1. Fortuna Gągławki (spadkowicz); 2. Leśnik Nowe Ramuki; 3. LKS Różnowo (spadkowicz); 4. Burza SRWSiO Słupy; 5. KS Łęgajny (beniaminek); 6. Błękitni Stary Olsztyn (beniaminek); 7. FC Dajtki Olsztyn; 8. GKS Stawiguda (spadkowicz); 9. GKS Gietrzwałd-Unieszewo; 10. Wałpusza 07 Jesionowiec; 11. GLKS Jonkowo; 12. KS 2010 Wrzesina; 13. SKS Szczytno (spadkowicz); 14. GKS Szczytno.

* GRUPA 4 : 1. KS Gmina Kozłowo; 2. Zamek Kurzętnik; 3. Wel Lidzbark Welski; 4. Constract Lubawa; 5. Avista Łążyn; 6. KS Mroczno (beniaminek); 7. Iskra Narzym; 8. Iskra Smykówko; 9. Orzeł Ulnowo; 10. MKS Działdowo; 11. LZS OHI Frednowy; 12. Orzeł Janowiec Kościelny (spadkowicz); 13. Jordan Kazanice; 14. Osa Ząbrowo (beniaminek).

>> KLASA B (3-4 grupy po 10-12 drużyn; 10 drużyn - 18 kolejek/9+9, start 28-29 sierpnia; 12 drużyn - 22 kolejki/11+11, start 14-15 sierpnia)

* GRUPA 1 : 1. Pogoń Ryn; 2. Start Kozłowo; 3. Start Kruklanki (spadkowicz); 4. Olimpia Miłki; 5. Mini Soccer Academy Mrągowo; 6. Vęgoria II Węgorzewo (beniaminek); 7. Mamry II Giżycko (beniaminek); 8. Juksty Muntowo; 9. Szansa Reszel; 10. Salęt Boże.

* GRUPA 2 : 1. Pogrom Aniołowo; 2. Zalew Frombork (spadkowicz); 3. Czarni Małdyty; 4. Granica Zagaje; 5. Grom Zwierzno; 6. Sparta Kwietniewo; 7. Dąb Kadyny; 8. Junior Świątki (beniaminek); 9. Żabianka Żabi Róg (beniaminek); 10. Warmia Elbląg.

* GRUPA 3 : 1. Orzeł Czerwonka (spadkowicz); 2. Vel Dąbrówno; 3. Orzyc Janowo; 4. Pisa II Barczewo (beniaminek); 5. Warmianka Bęsia; 6. CWKS 2020 Lamkowo; 7. WTKS Mierki (beniaminek); 8. Tempo II Ramsowo Wipsowo; 9. Mewa Smykowo; 10. GKS II Szczytno.

* GRUPA 4 : 1. LZS Fijewo; 2. UKS Mały Jeziorak Iława (beniaminek); 3. Żak Jamielnik; 4. Olimpia Kisielice; 5. Torpeda Rożental; 6. Drewneks Sampława; 7. Huragan Byszwałd; 8. Zamek Szymbark; 9. Wel Bratian; 10. Wicher Gwiździny (spadkowicz).

>> KLASA C (na orlikach lub boiskach o wymiarach orlików; ukończony 16. rok życia, drużyny 6-osobowe)

* Zgłosiły się: 1. Śniardwy Orzysz (senior); 2. UKS Salos Ełk (junior młodszy); 3. Mazur Pisz (junior młodszy); 4. Pogoń Ryn (junior młodszy); 5. Mazur Wydminy (junior młodszy); 6. Sami Swoi Węgorzewo (senior); 7. SI Warmia Braniewo (senior); 8. Pomowiec Gronowo Elbląskie (junior młodszy); 9. Wigwałd Ostróda (senior); 10. Radomniak Radomno (junior); 11. AP Ostróda (junior młodszy); 12. GKS Stawiguda (junior młodszy); 13. SKS Szczytno (junior); 14. Olimpia Olsztynek (junior młodszy); 15. Polonia Iłowo (junior młodszy); 16. Amatorska Drużyna Piłkarska Działdowo (senior); 17. AP Progres Lidzbark Warmiński (senior).

* Są to nowe rozgrywki dla seniorów, a szczegółowe zasady rozgrywek zostaną ustalone ze zgłoszonymi drużynami. WMZPN zachęca kluby do zgłaszania swoich zespołów. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: marcin.zylka@wmzpn.pl.

>> ROZGRYWKI OLDBOYÓW (na orlikach lub boiskach o wymiarach orlików; ukończony 40. rok życia, 6 zawodników)

* Uczestnicy: 1. Vel Dąbrówno; 2. UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski; 3. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie; 4. SKS Szczytno; 5. KS Tomaszkowo; 6. Olimpia Elbląg; 7. Olimpia II Elbląg; 8. Oldboy’s Team Olsztyn.

* Nowe rozgrywki dla seniorów, szczegółowe zasady zostaną ustalone ze zgłoszonymi drużynami. WMZPN zachęca kluby do zgłaszania swoich zespołów. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: marcin.zylka@wmzpn.pl.

>> Poza „orlikową” klasą C oraz ligą oldbojów, w sezonie 2021/22 mają zadebiutować na orlikach lub boiskach o wymiarach orlików również inne ligi, w tym rozgrywki kobiet i dziewcząt, które ukończyły 14 lat, rozgrywki młodziczek (roczniki 2009 i mł.) oraz trampkarzy (2007 i mł.).

>> Pomysłem związku na zagospodarowanie przerwy między rundami mają być natomiast zimowe rozgrywki halowe z udziałem drużyn 5-osobowych. I tak, w seniorach (powyżej 16. roku życia) do grania w hali zgłosiło się na razie pięć klubów: AP Progres Lidzbark Warmiński, Constract Lubawa, Błękitni Pasym, MKS Korsze i Pogoń Ryn. Również pięć drużyn zgłosiło chęć gry w analogicznych rozgrywkach seniorek (piłkarki w wieku pow. 14 lat), a są to: AS Stomil Olsztyn, Stomilanki Olsztyn, Jezioranki Iława, Hanza Elbląg oraz Wilczek Wilkowo.

Największym powodzeniem cieszą się, póki co, zimowe halowe rozgrywki trampkarzy C1, do których ma przystąpić 13 pięcioosobowych drużyn z 12 klubów: Pisa Barczewo, DKS Dobre Miasto, UKS Frendo Dywity, UKS Salos Ełk, Jeziorak Iława, MKS Korsze, Kaczkan Huragan Morąg (dwa zespoły), Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Sokół Ostróda, Wałsza Pieniężno, Płomień Turznica i Vęgoria Węgorzewo. Listy zgłoszeń nie są jeszcze zamknięte.