Polski Komitet Olimpijski wybrał chorążych na otwarcie igrzysk

Niespełna 38-letnia Maja Włoszczowska jest najbardziej utytułowaną polską kolarką górską – mistrzynią świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Europy, która ma na swoim koncie także dwa olimpijskie srebra (Pekin 2008, Rio 2016). Włoszczowska stanie do walki o medale igrzysk już po raz czwarty w karierze; wcześniej rywalizowała w Atenach (2004), Pekinie (2008) i Rio de Janeiro (2016), podczas gdy ze startu w Londynie (2012) wykluczyła ją kontuzja.

Z kolei 36-letni Paweł Korzeniowski to mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy, a także olimpijczyk z Aten (2004), Pekinu (2008), Londynu (2012), Rio de Janeiro (2016), a wkrótce także z Tokio!

Warto dodać, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaproponował w tym roku, żeby chorążymi narodowych komitetów olimpijskich podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio były dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Do pomysłu MKOl przychyliła się m.in. Polska. To efekt dążenia do równouprawnienia, które ma doprowadzić podczas następnych igrzysk (Paryż 2024) do tego, aby na olimpijskich arenach wystartowało tyle samo zawodniczek i zawodników.