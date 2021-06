Stomil ogłosił pierwsze transfery

Wiadomo już, że pierwszoligowy Stomil przystąpi do nowego sezonu m.in. bez Piotra Skiby, Janusza Bucholca, Michała Leszczyńskiego czy Grzegorza Kuświka, z którymi klub nie przedłużył kontraktów. W biało-niebieskich barwach zobaczymy za to byłego kapitana Sokoła Ostróda i żywą "ikonę"... Stali Rzeszów.

Najpierw parę słów o ubytkach w Stomilu, w którym nie zagrają już m.in. Jurich Carolina (przeszedł do Miedzi Legnica), Damian Byrtek (Chojniczanka Chojnice), Wojciech Łuczak, Sam van Huffel (obaj rozwiązali umowy za porozumieniem stron; Holender ma trafić do Chojniczanki), Adrian Szczutowski, Mateusz Skrzypczak, Krystian Ogrodowski (powrót po wypożyczeniach do swoich klubów), Koki Hinokio (prawdopodobnie transfer do Zagłębia Lubin), a także Piotr Skiba, Janusz Bucholc, Michał Leszczyński oraz Grzegorz Kuświk, z którymi klub nie przedłużył wygasających umów.

Skiba, Bucholc i Leszczyński to rodowici olsztynianie i długoletni zawodnicy Stomilu. I tak, 36-letni obrońca i kapitan zespołu Janusz Bucholc rozegrał w biało-niebieskich barwach aż 314 ligowych meczów, w których strzelił 2 gole. 39-letni bramkarz Piotr Skiba ma na koncie 290 ligowych spotkań w Stomilu (i OKS 1945), a inny bramkarz, 27-letni Michał Leszczyński zagrał w Stomilu w 78 meczach ligowych, mimo że spędził w "Dumie Warmii" aż dziesięć sezonów.

Z kolei 34-letni napastnik Grzegorz Kuświk reprezentował Stomil w 17 meczach Fortuna 1. Ligi, w których strzelił jedną bramkę.

Klub z Olsztyna ogłosił też pierwsze transfery przed sezonem 2021/22. I tak, do Stomilu trafił – dobrze znany na Warmii i Mazurach – Karol Żwir. 26-letni obrońca ostatnio był zawodnikiem Sokoła Ostróda, w którego barwach w minionym sezonie eWinner 2. Ligi rozegrał 34 mecze i zdobył trzy bramki. Żwir, który grał już w Stomilu w latach 2009-17 (w grupach młodzieżowych, a od sezonu 2011/12 w pierwszym zespole), podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia jej na kolejny sezon.

Dodajmy, że w Sokole wychowanek MKS Korsze z konieczności grał jako obrońca (na środku, ale i na boku), choć sam preferuje grę w ofensywie. W debiutanckim sezonie ostródzian w II lidze był kapitanem Sokoła.

Nowym zawodnikiem olsztyńskiego pierwszoligowca został również Wojciech Reiman, który też związał się ze Stomilem roczną umową. 33-letni pomocnik od 2016 roku występował w Stali Rzeszów, w której barwach w ostatnim sezonie eWinner 2. Ligi rozegrał 30 meczów i zdobył 12 goli, będąc najlepszym strzelcem zespołu. Reiman jest rodowitym rzeszowianinem i wychowankiem Stali, którą reprezentował łącznie aż przez 11 sezonów (275 meczów strzelając i 83 gole). Wygasająca z końcem sezonu 2020/21 umowa pomocnika ze Stalą nie została przedłużona przez klub, więc zawodnik poszukał sobie innego pracodawcy, którym co najmniej na sezon został Stomil.

Do piątku na testach w Stomilu będą przebywać 19-letni Aleksander Pawlak i o rok młodszy Patryk Leszczyński z Wisły Płock. Pierwszy z nich jest wychowankiem płockiego klubu i gra na prawej obronie lub w pomocy, a drugi może grać jako pomocnik albo napastnik. W minionym sezonie Leszczyński był na wypożyczeniu w drugoligowej Olimpii Grudziądz, gdzie wystąpił w 21 meczach.