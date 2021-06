Kolejny nowy środkowy w Indykpolu AZS

Dawid Siwczyk urodził się 13 czerwca 1993 roku, a pierwsze kroki w siatkówce stawiał w Norwidzie Częstochowa, z którym w 2010 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Polski kadetów, a dwa lata później – złoto mistrzostw kraju juniorów. Później bronił barw pierwszoligowej Energi Pekpolu Ostrołęka (2012/13), a także drugoligowych Norwida (2013/14) i Czarnych Rząśnia (2014/15). W 2015 roku Siwczyk postanowił spróbować swoich sił za granicą i aż przez ponad cztery lata był zawodnikiem austriackiego Unionu Raiffeisen Waldviertel, z którym m.in. zajął trzecie miejsce w rozgrywkach Bundesligi (2016) oraz zdobył dwa wicemistrzostwa Austrii (2018, 2019). Występował również w europejskich rozgrywkach: Pucharze CEV i Pucharze Challenge.

W styczniu 2020 Siwczyk "awaryjnie" zasilił plusligową Visłę Bydgoszcz (zastępując Tomasza Kalembkę), w której barwach zdążył rozegrać tylko cztery mecze. Co ciekawe, wszystkie osiem punktów w PlusLidze zdobył w... Uranii, gdzie jego zespół gładko przegrał z Indykpolem AZS 0:3 (-13, -14, -17). Po spadku bydgoszczan, przeszedł do pierwszoligowej Olimpii Sulęcin, gdzie spędził miniony sezon, zdobywając 197 pkt w 22 spotkaniach (w tym 139 atakiem, 48 blokiem i 10 zagrywką). Po zwycięskim meczu we Wrześni (3:1) otrzymał statuetkę MVP.

Przez najbliższy sezon Dawid Siwczyk (193 cm wzrostu) będzie środkowym Indykpolu AZS. – Po doświadczeniach z boisk pierwszoligowych, miałem propozycję, aby pozostać na tym poziomie rozgrywkowym, ale oferta Olsztyna była dla mniej najbardziej atrakcyjna pod względem rozwoju i zdobywania doświadczenia – mówi Siwczyk. – W nowym sezonie chciałbym zaprezentować się jak najlepiej, wykorzystać każdą szansę oraz wspierać zespół.

Dawid Siwczyk jest czwartym środkowym w Indykpolu AZS, w tym trzecim pozyskanym w przerwie letniej. Wcześniej kortowski klub zasilili na tę pozycję także reprezentant USA, Taylor Averill (z francuskiego AS Cannes VB) i ostatnio Szymon Jakubiszak z Cuprum Lubin. Ważny kontrakt z AZS ma natomiast Mateusz Poręba.