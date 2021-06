Mecz o wszystko i o honor też

Zdobycie trzech punktów w starciu z najsłabszym rywalem w grupie E było „jazdą obowiązkową” drużyny Paulo Sousy. Niestety, mecz otwarcia zakończył się jednak wielką klapą, a Polacy zaliczyli przeciwko Słowakom chyba komplet nieszczęść: gola samobójczego Wojciecha Szczęsnego, czerwoną kartkę Grzegorza Krychowiaka, który w 62. min osłabił swój zespół, a przede wszystkim – porażkę, która może ich kosztować odpadnięcie z Euro 2020 już po drugim spotkaniu grupowym!

A to dlatego, że w innym meczu grupy E padł remis: mający miażdżącą przewagę nad Szwedami, Hiszpanie (aż 17 strzałów, w tym pięć celnych) też zawiedli swoich kibiców, tylko bezbramkowo remisując w Sewilli. A to oznacza, że jeżeli dzisiaj Skandynawowie wygrają ze Słowacją (mecz o g. 15 w Sankt Petersburgu), to w sobotę naszą drużynę może uratować tylko cud, czyli zwycięstwo nad Hiszpanią w Sewilli! Dlaczego? Bo przy ewentualnej wygranej Szwedów w piątek, będą oni mieli już cztery punkty, Słowacy zostaną z trzema „oczkami”, a jeśli Hiszpanie ograją Polskę, to też będą mieli cztery punkty. Czyli Szwecja i Hiszpania byłyby już poza zasięgiem ekipy Paulo Sousy, która co najwyżej mogłaby dogonić w tabeli naszych południowych sąsiadów (pod warunkiem zwycięstwa w środę ze Szwedami). Dogonić, ale nie przegonić, bo przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje wynik bezpośredniego starcia, a to wygrali przecież Słowacy...

W polskim obozie panuje urzędowy optymizm przed sobotnim meczem z Hiszpanami. – Drugi raz tego meczu ze Słowacją już nie rozegramy. Za nami trudny okres, ale w naszej grupie jest siła. Każdy powiedział, co myśli i co powinniśmy zrobić, aby w sobotę zagrać lepiej. Teraz liczy się tylko teraźniejszość i przyszłość, czyli spotkanie z Hiszpanią. Jesteśmy w stanie z nimi wygrać i z takim nastawieniem lecimy do Sewilli. Chcemy zagrać najlepszy mecz w życiu. Wszyscy są na to gotowi – mówił podczas czwartkowej konferencji w Sopocie reprezentacyjny obrońca Jan Bednarek.

Oczywiście, trzykrotni mistrzowie Europy będą zdecydowanym faworytem spotkania w Sewilli (sobota, g. 21). Nie bez przyczyny: od mundialu w Rosji (2018) Hiszpanie przegrali tylko trzy razy, z czego dwa jeszcze w 2018 roku. U siebie przez ostatnich pięć lat ulegli tylko Anglikom...

Reprezentacja Polski do tej pory grała z Hiszpanią 10 razy, a wygrała tylko raz – 2:1 towarzysko w 1980 roku, kiedy to dwa gole strzelił Andrzej Iwan. Poza tym był jeszcze tylko jeden remis i aż osiem porażek, w tym ta ostatnia – 0:6 z 2010 roku!

GRUPA E

1. Słowacja 3 2:1

2. Hiszpania 1 0:0

Szwecja 1 0:0

4. Polska 0 1:2