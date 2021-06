Dwaj szczypiorniści zamienili Gdańsk na Olsztyn

Niedawno olsztyński klub stracił dwóch kołowych: Szymon Hegier postanowił zakończyć karierę sportową, natomiast Piotr Dzido prawdopodobnie - tak jak Wojciech Golks - będzie grał w Szczypiorniaku. W tej sytuacji mistrz grupy A I ligi intensywnie poszukiwał nowego kołowego, no i wybrał pochodzącego z Żagania Dominika Stępnia, wychowanka Bachusa Zielona Góra i tegorocznego absolwenta SMS ZPRP Gdańsk.

- Dominikowi przyglądaliśmy się już w poprzednim sezonie - przyznaje trener Jarosław Knopik. - Podoba się nam, że jest to chłopak ambitny, który chce odnieść sukces w piłce ręcznej. A by to osiągnąć, jest gotów na wiele wyrzeczeń.

Warto dodać, że gdańska Szkoła Mistrzostwa Sportowego została po tym sezonie wygaszona i całe szkolenie skupi się teraz w SMS ZPRP w Kwidzynie. Tak się złożyło, że jednocześnie miejscowy MMTS, który od lat gra w Superlidze, stanął nad przepaścią. W pewnym momencie pojawiła się nawet informacja o wycofaniu zespołu z rozgrywek Superligi, ale na to natychmiast zareagowały lokalne władze, udzielając klubowi finansowego wsparcia.

A wracając do nowego kołowego Warmii Energi (185 cm, 91 kg), to o miejsce w składzie będzie walczył z Jakubem Zemełką i Jakubem Kozłowskim.

Poza tym olsztynianie podpisali trzyletni kontrakt z Marcinem Laskowskim - w poprzednim sezonie Warmia Energa wypożyczyła go z Wybrzeża Gdańsk, jednak z powodu kontuzji w rundzie rewanżowej już nie grał. - Jest to lewy rozgrywający, dwa metry wzrostu i potężny rzut z drugiej linii - tak Laskowskiego krótko charakteryzuje olsztyński szkoleniowiec.

Przypominamy, że w sezonie 2021/22 olsztynianie zagrają w Lidze Centralnej, do której zakwalifikowano po trzy czołowe zespoły z czterech grup dotychczasowej I ligi, a poza tym dwa kluby dostaną „dzikie karty”. - Za kilka dni powinniśmy poznać wszystkich ligowych rywali - wyjaśnia Jarosław Knopik, który 2 sierpnia po wakacyjnej przerwie wznowi treningi ze swoim zespołem.