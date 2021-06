Olsztyńscy szabliści pokazali się w Kobyłce

Pierwszego dnia mistrzostw odbył się turniej indywidualny, w którym wystartowali szabliści Hajduczka: Antonina Dobies, Elżbieta Mejłun, Karolina Mejłun oraz Olgierd Budkiewicz, Maksymilian Przekop i Mikołaj Grzeszczyk.

Jako pierwsze rywalizowały dziewczęta. Wszystkie zawodniczki Hajduczka zakwalifikowały się do rundy pucharowej. Pierwszą walkę przegrała najmłodsza zawodniczka Karolina Mejłun, ale jej starsze koleżanki awansowały do drugiej rundy. Na tym etapie Antonia Dobies przegrała 10:12 z Amelią Ostrowską (Akademia Szermierki Lublin), natomiast Elżbieta Mejłun pokonała 12:1 Lenę Witkowską (KKSZ Konin), by w walce o ćwierćfinał ulec 8:12 Mai Koneckiej (AZS Poznań).

- Zbieramy doświadczenia. Nasze najmłodsze zawodniczki bardzo dobrze zaprezentowały się na mistrzowskich planszach. Każda zwycięska walka jest radością, a każda przegrana najlepszą lekcją, z której trzeba teraz wyciągnąć odpowiednie wnioski - komentuje trener i prezes UKS Hajduczek Olsztyn Adam Sobczyk.

Potem na plansze wyszli chłopcy. Wszyscy olsztynianie awansowali do play-off. Maksymilian Przekop i Mikołaj Grzeszczyk przegrali swoje pierwsze walki, a Olgierd Budkiewicz pokonał 12:7 Mateusza Kruszyńskiego (Dragon Łódź), by przegrać kolejną walkę z Franciszkiem Mateuszukiem (UKS Szabla Ząbki) 3:12. - Chłopcy to bardzo młoda ekipa. Dopiero zbierają doświadczenie, mają niewiele startów. Każdy z nich osiągnął swój sukces. Gratulacje - podkreśla Sobczyk.

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy. Chłopcy po przegranym pierwszym meczu nie awansowali do grupy drużyn walczących o medale. Znacznie lepiej zaprezentowały się szablistki (Antonina Dobies, Elżbieta Mejłun i Karolina Mejłun), które przegrały tylko jeden pojedynek. W pierwszym starciu pokonały 36:22 Szablę Brzoza, co dało im awans do najlepszej ósemki turnieju. W ćwierćfinale przegrały 18:36 z Zagłębiem Sosnowiec, ale kolejne starcia to już same zwycięstwa naszych szablistek. Wygrały 36:30 z Kolejarzem 24 Katowice, a w walce o piąte miejsce pokonały 36:33 utytułowaną ekipę AZS AWF Warszawa. W sumie o tytuł mistrzowski rywalizowało 14 drużyn dziewcząt i 18 chłopców.

- Z pewnością start naszych zawodników mogę uznać za dobry. Wiele pięknych akcji, wiele emocji i bardzo dobre piąte miejsce naszych szablistek. Wracamy do Olsztyna i dalej pracujemy. Wszakże to trening czyni mistrza - uśmiecha się trener.

Hajduczek Olsztyn w ramach programu „Szkolenie sportowe szablistów UKS Hajduczek Olsztyn” wspiera Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Zawodnicy biorą udział w programie współfinansowanym przez urząd miasta w Olsztynie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym”.

* Miejsca szablistów Hajduczka: 12. Elżbieta Mejłun, 24. Antonina Dobies, 37. Karolina Mejłun; 27. Olgierd Budkiewicz, 42. Mikołaj Grzeszczyk, 57. Maksymilian Przekop.

KrzyK