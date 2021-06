Remis Znicza, niewielkie szanse Wikielca

* Unia Skierniewice - Znicz Biała Piska 1:1 (1:1)

1:0 – Berłowski (18), 1:1 – Dzienis (41)

Tym meczem Znicz zakończył sezon, bowiem zaplanowane na sobotę spotkanie z rezerwami Jagiellonii rozegrał we wcześniejszym terminie.

– Wywalczyliśmy remis i jest to optymistyczne zakończenie historycznego sezonu w wykonaniu Znicza – uważa trener Ryszard Borkowski. – Obawialiśmy się Unii, bo to klasowy zespół, ale nie poddaliśmy się po stracie gola i zaczęliśmy stwarzać sytuacje. Bardzo dobrze bronił Przemysław Masłowski. Po meczu musieliśmy tłumaczyć rywalom, że to nasz prawie 40-letni trener bramkarzy, którzy nie gra regularnie od trzech lat. Bardzo nam pomógł w końcówce sezonu, pokazując, że wciąż może być ważnym punktem zespołu.

Wyrównującego gola zdobył Jacek Dzienis, który przed dwoma laty w Skierniewicach doznał poważnego urazu głowy i spędził kilka dni w szpitalu w Łodzi.

Przed ostatnią kolejką cień szansy na utrzymanie ma GKS Wikielec. Zespół spod Iławy wybierze się w sobotę na Podlasie do ostatniego w tabeli Wasilkowa. Podopieczni Łukasza Suchockiego muszą sięgnąć po zwycięstwo i liczyć, że uda im się zrównać punktami z Bronią i Pelikanem. Jednak wtedy o miejscu w tabeli decyduje ogólny bilans bramkowy, który Wikielec ma zdecydowanie najgorszy. Czyli nie dość, że musi wygrać, to jeszcze musi to być bardzo wysokie zwycięstwo. Spełnienie tych wszystkich warunków jest praktycznie niemożliwe, dlatego jest jeszcze jeden sposób na uratowanie ligowego bytu, ale to już wymaga interwencji prawników. GKS domaga się walkowera za kwietniowy mecz z Bronią (2:2), w którym rywale popełnili błąd, dokonując w drugiej połowie zmian zawodników w czterech przerwach w grze (regulamin dopuszcza trzy). Pierwotnie wynik zweryfikowano jako walkower na korzyść Wikielca, ale po odwołaniu Broni przywrócono wynik z boiska. Rozstrzygnięcie spornej kwestii może mieć ogromny wpływ na układ tabeli, więc ostatni spadkowicz może zostać wyłoniony przy zielonym stoliku.

Natomiast już dzisiaj rozgrywki zakończy Kaczkan Huragan Morąg. Zespół prowadzony przez Andrzeja Malesę o godz. 17 podejmie Ruch. Oba kluby już spadły, więc nic nie stało na przeszkodzie, by mecz rozegrać dzień wcześniej.

W smutnych nastrojach do spotkania kończącego sezon przystąpią też gracze Concordii. „Słoniki” dzielnie walczyły wiosną o utrzymanie i wiele wskazywało na to, że właśnie sobotnie spotkanie z RKS Radomsko może decydować o losie elblążan. Walkę o uniknięcie degradacji zakończyła jednak ostatnia porażka z Błonianką. Concordii do rozegrania pozostał jeszcze finał Wojewódzkiego Pucharu Polski z Olimpią Olsztynek, więc wielce prawdopodobne jest, że liderzy zespołu z Elbląga będą w sobotę odpoczywać.



* Inne wyniki 35. kolejki: Legia II Warszawa - Polonia Warszawa 0:3, Świt Nowy Dwór Maz. - Pogoń Grodzisk Maz. 2:1, Jagiellonia II Białystok - Legionovia Legionowo 1:5.

* 36. kolejka, piątek: Kaczkan Huragan Morąg - Ruch Wysokie Maz. (17); sobota: KS Wasilków - GKS Wikielec (17), RKS Radomsko - Concordia Elbląg (17), Polonia - Unia (17), Legionovia - Świt (16), Broń Radom - Lechia Tomaszów Maz. (17), Ursus Warszawa - Błonianka Błonie (17), Olimpia Zambrów - KS Kutno (15), Sokół Aleksandrów Łódzki - Pelikan Łowicz (17); niedziela: Pogoń - Legia II (16); mecz rozegrany awansem: Znicz - Jagiellonia II 6:2.