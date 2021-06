Łącznie w wersji realnej i wirtualnej biegu wystartowało blisko 150 osób, co w dobie pandemii uznać należy za duży sukces. Było wszystko to, czego do szczęścia potrzebują miłośnicy biegania na Mazurach; urokliwa, przełajowa trasa, idealna pogoda, kąpiel w Jeziorze Łękuk i przede wszystkim znakomita atmosfera.

Bieg Borecka Łękuk Trail pierwotnie miał odbyć się w listopadzie 2020. Ze względu na pandemię organizatorzy kilkukrotnie zmuszeni byli przekładać termin. Część uczestników zdecydowała się na start wirtualny, czyli zaliczenie biegu w dowolnej lokalizacji i wysyłkę pamiątkowego medalu do domu. Jednak zdecydowana większość biegaczy ponad pół roku cierpliwie czekała na zielone światło dla imprez biegowych i realne pokonanie dystansu 16 kilometrów po Puszczy Boreckiej.

Trudną technicznie ale niezwykle widowiskową trasę wijącą się między czterema jeziorami najszybciej pokonał Andrzej Leończuk z Białegostoku. Wśród pań z czasem 1:16.16 zwyciężyła Anna Kuleszka z Węgorzewa przed Bogusławą Majer z Warszawy i Marzeną Łaskowską z Olecka. Najszybszymi mieszkańcami gmin Wydminy i Kruklanki okazali się odpowiednio Mateusz Matyszkiel i Jerzy Piłat.

- Cieszymy się, że nasza impreza spotkała się z tak pozytywnym odbiorem biegaczy - mówi Bartek Osior. - Folwark Łękuk to wymarzone miejsce do organizacji takiego wydarzenia. Już dziś rozpoczynamy przygotowania do listopadowej edycji, którą chcemy rozbudować o dwa nowe dystanse: Dubinek - 8,5 km oraz Litygajno - 50 km+. Folwark Łękuk w połączeniu z absolutnie zjawiskową Puszczą Borecką oraz turystycznymi gminami Kruklanki i Wydminy dają nam nieograniczone wręcz możliwości.