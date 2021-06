Podlaski triumf Chwietczuka

Wielu zawodników potraktowało lokalny Rajd Podlaski jako świetny trening przed zbliżającym się Rajdem Polski, czyli rundą mistrzostw Polski oraz Europy. Do Białegostoku przyjechał m.in były mistrz Polski Grzegorz Grzyb pilotowany przez Adriana Sadowskiego. I to właśnie Grzyb był od samego początku liderem zmagań i przed ostatnim odcinkiem specjalnym miał aż 23,3 sekundy przewagi nad Chwietczukiem, który już na drugiej próbie zanotował spore straty po awarii auta i wydawało się, że nie będzie w stanie powalczyć o zwycięstwo.

Ale warunki na trasie pogarszały się wraz z coraz bardziej intensywnymi opadami deszczu i na ostatnim odcinku załogi musiały zmierzyć się z rozjeżdżonym błotem. Chwietczuk i Baran pojechali w tych warunkach bezbłędnie. Pokonali Grzyba i Sadowskiego o ponad 48 sekund!

- Start w Rajdzie Podlaskim miał być treningiem przed Rajdem Polski, chcieliśmy sprawdzić ustawienia na suchy szuter, niestety, pogoda w Białymstoku pokrzyżowała te plany - przyznał na mecie olsztynianin. - To było nowe doświadczenie dla mnie, bo nie jeździłem jeszcze nigdy wcześniej w takich warunkach, ale udało nam się pojechać bardzo szybko ostatni odcinek i wygrać całą imprezę. To było prawdziwe szaleństwo.

Chwietczuk i Baran w najbliższy weekend wystartują w Orlen 77. Rajdzie Polski. Przystąpią do niego jako wiceliderzy cyklu Profi-Auto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.