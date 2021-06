Euro 2020: Holandia błysnęła polotem

To był chyba najciekawszy mecz Euro 2020: w drugim spotkaniu grupy C piłkarze Holandii pokonali w Amsterdamie Ukrainę 3:2. Najpierw Pomarańczowi prowadzili 2:0, później Ukraińcy doprowadzili do wyrównania, a w 85. min decydujący cios zadali gospodarze.

* Holandia - Ukraina 3:2 (0:0)

1:0 - Wijnaldum (52), 2:0 - Weghorst (59), 2:1 - Jarmołenko (75), 2:2 - Jaremczuk (79), 3:2 - Dumfries (85)

HOLANDIA: Stekelenburg - Timber (88 Veltman), de Vrij, Blind (64 Ake) - Dumfries, F. de Jong, Wijnaldum, De Roon, van Aanholt (64 Wijndal) - Depay (90+1 Malen), Weghorst (88 L. de Jong)

UKRAINA: Buszczan - Karawajew, Zabarny, Matwiejenko, Mykołenko - Jarmołenko, Malinowski, Zinczenko, Sydorczuk, Jaremczuk - Zubkow (13 Marlos, 64 Saparenko)

Wszystko, co najważniejsze w tym spotkaniu, wydarzyło się już w drugiej połowie, a jako pierwsi ze zdobycia gola cieszyli się Holendrzy. W 52. minucie gry Denzel Dumfries popędził prawą stroną boiska, dograł piłkę po ziemi w pole karne, Heorhij Buszczan odbił ją przed siebie, a tam był już Georginio Wijnaldum, który mocnym strzałem pod poprzeczkę otworzył wynik meczu.

Siedem minut później było już 2:0. I znów akcję prawą stroną przeprowadził Dumfries, który wpadł w pole karne, wycofał piłkę do znajdującego się na przedpolu Wouta Weghorsta, a ten pokonał Buszczana.

Do 75. min nic nie wskazywało, że drużyna Franka de Boera może mieć jakiekolwiek kłopoty w tym spotkaniu. Wtedy jednak kapitalnym strzałem w okienko popisał się Andrij Jarmołenko i było już tylko 2:1 dla Holandii. A cztery minuty później zrobiło się 2:2 - po tym, jak Roman Jaremczuk przeciął dośrodkowanie z rzutu wolnego i skierował piłkę do siatki.

Ukraińcy nie utrzymali jednak korzystnego dla siebie wyniku, bo w 85. min Dumfries wyskoczył najwyżej w polu karnym i strzałem głową doprowadził pomarańczową część trybun w Amsterdamie do euforii.

* Inny wynik grupy C: Austria - Macedonia Północna 3:1 (Lainer 18, Gregoritsch 78, Arnautovic 89 - Pandew 28).

GRUPA C

1. Austria 3 3:1

2. Holandia 3 3:2

3. Ukraina 0 2:3

4. Macedonia Płn. 0 1:3

INNE GRUPY EURO 2020

GRUPA A

* Turcja - Włochy 0:3 (Demiral 53 sam., Immobile 66, Insigne 79)

* Walia - Szwajcaria 1:1 (Moore 73 - Embolo 49)

GRUPA A

1. Włochy 3 3:0

2. Szwajcaria 1 1:1

Walia 1 1:1

4. Turcja 0 0:3

* Najbliższe mecze (środa 16.06): Turcja - Walia (Baku, g. 18), Włochy - Szwajcaria (Rzym, 21).

GRUPA B

* Dania - Finlandia 0:1 (Pohjanpalo 60)

Mecz został przerwany w 44. min i wznowiony po prawie dwóch godzinach.

* Belgia - Rosja 3:0 (Lukaku 10, 88, Meunier 34)

GRUPA B

1. Belgia 3 3:0

2. Finlandia 3 1:0

3. Dania 0 0:1

4. Rosja 0 0:3

Najbliższe mecze: Finlandia - Rosja (Sankt Petersburg, środa g. 15), Dania - Belgia (Kopenhaga, czwartek 18).

GRUPA D

* Anglia - Chorwacja 1:0 (Sterling 57)

* Dziś: Szkocja - Czechy (Glasgow, g. 15).