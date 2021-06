III liga: Concordia spadła, a co z Wikielcem?

* Polonia Warszawa – Znicz Biała Piska 4:0 (1:0)

1:0 – Piątek (16 karny), 2:0 – Molski (47 samobójcza), 3:0 – Radziński (71), 4:0 – Górski (76)

ZNICZ: Masłowski – Kuśnierz, Molski, Dzienis, Kosiński, Kalinowski (34 Ołów), Gondek (55 Kossyk), Furman, Fiedorowicz (55 Jambrzycki), Famulak (55 Jarosz), Giełażyn

W rozgrywanym na wodzie meczu w Warszawie Znicz miał pecha. W 15. min, interweniujący w polu karnym, bramkarz Przemysław Masłowski nie wyhamował na śliskiej murawie i z impetem wpadł w napastnika Polonii. Przy rzucie karnym wyczuł intencje Łukasza Piątka, ale choć piłkę trącił, to ta i tak wpadła do siatki. Druga połowa zaczęła się jeszcze gorzej, bo od „samobója” Huberta Molskiego... – Polonia narzuciła swój styl gry, a my w prosty sposób traciliśmy bramki – mówi Ryszard Borkowski, trener Znicza.

Drużyna z Białej Piskiej już w środę zakończy sezon: w swoim ostatnim meczu grupy mistrzowskiej zagra w Skierniewicach z Unią.

* Olimpia Zambrów – Kaczkan Huragan Morąg 2:1 (0:1)

0:1 – Balewski (17), 1:1, 2:1 – Zalewski (73, 83)

HURAGAN: Hremza – Stankiewicz, Szczudliński, Raben, Balewski, Bucio, Kochalski, Sendlewski, Dec (65 Aerts) Galik, Kwaczreliszwili

Lepiej mecz zaczęli jednak goście, a prowadzenie dał im Michał Balewski. Wynik nie zmieniał się przez blisko godzinę gry, a morążanie mogą żałować niewykorzystanych szans Pawła Galika czy Sebastiana Kwaczreliszwiliego. Ostatecznie do głosu doszli gospodarze, a konkretnie Kamil Zalewski, który walczy z Bartoszem Giełażynem ze Znicza o koronę króla strzelców (Giełażyn strzelił 27, a Zalewski 26 goli).

Na zakończenie sezonu Kaczkan Huragan podejmie Ruch Wysokie Mazowieckie (piątek, godz. 17).

* GKS Wikielec – Lechia Tomaszów Maz. 0:1 (0:1)

0:1 – Buczkowski (31); czerwona kartka: Drabik (63, Lechia, za drugą żółtą)

GKS: Wieczerzak – Sz. Jajkowski, M. Jajkowski, Otręba, Korzeniewski, Grzybowski (62 Szczepański), Rosoliński (65 Wacławski), Szypulski (82 Kacperek), Jankowski, Wójcik, Bartkowski

„Przegrywamy najważniejszy mecz sezonu. Nie oznacza to koniec szans na utrzymanie, ale straciliśmy los, który mieliśmy we własnych rękach” – podkreśla oficjalny portal beniaminka z Wikielca. „Teraz już nie wszystko zależy od nas i wyniku w Wasilkowie. Aby utrzymać się w lidze, Broń musiałaby przegrać w ostatniej kolejce z Lechią, a my – wygrać w Wasilkowie”.

W sobotę GKS zamknie rozgrywki wyjazdem do KS Wasilków (godz. 17).

* Concordia Elbląg – Błonianka Błonie 0:3 (0:0)

0:1 – Dębski (51), 0:2, 0:3 – Jarczak (79, 86)

CONCORDIA: Nowak – Piech, Szawara, P. Pelc, Bukacki (87 Maciążek), Danowski, Kopka (90 Rudziński), Pawłowski, Szmydt, Łęcki (87 Jatczak), Bojas

W swoim ostatnim w tym sezonie domowym pojedynku Concordia uległa Błoniance, a to oznacza, że elblążan już nic nie uratuje przed spadkiem.

W 20. min Jakub Bojas z ponad 25 metrów trafił w słupek, trzy minuty później najlepszy snajper Concordii został sfaulowany w polu karnym, sam podszedł do „jedenastki” i... uderzył obok bramki. A tuż przed przerwą Bartosz Danowski trafił jeszcze w poprzeczkę. W drugiej połowie bardziej konkretni byli goście.

W sobotę Concordia pożegna się z III ligą spotkaniem w Radomsku, a 26 czerwca czeka ją jeszcze finał WPP z Olimpią Olsztynek.

Więcej o meczach naszych drużyn - w poniedziałkowej "Gazecie Olsztyńskiej".

* Inne mecze 34. kolejki, grupa mistrzowska: Pogoń Grodzisk Maz. - Jagiellonia II Białystok 6:0 (3:0), Legionovia Legionowo - Unia Skierniewice 4:2 (2:1), Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. 2:3 (1:2); grupa spadkowa: Sokół Aleksandrów Łódzki - KS Wasilków 9:1 (5:0), Pelikan Łowicz - Ruch Wysokie Maz. 3:1 (0:0), Ursus Warszawa - KS Kutno 3:3 (2:2), Broń Radom - RKS Radomsko 4:1 (2:1).