EURO 2021: Dania przegrała, Eriksen przeżył

GRUPA A

* Turcja - Włochy 0:3 (Demiral 53 sam., Immobile 66, Insigne 79)

* Walia - Szwajcaria 1:1 (Moore 73 - Embolo 49)

GRUPA A

1. Włochy 3 3:0

2. Szwajcaria 1 1:1

Walia 1 1:1

4. Turcja 0 0:3

* Najbliższe mecze (środa, 16 czerwca): Turcja - Walia (Baku, g. 18), Włochy - Szwajcaria (Rzym, 21).



GRUPA B

* Dania - Finlandia 0:1 (Pohjanpalo 60)

Mecz został przerwany w 44. min i został wznowiony po półtorej godzinie.

Duńczycy przeważali, mieli sytuacje do tego, żeby objąć prowadzenie w meczu z Finami, ale w 43. min to wszystko stało się nieistotne, bo pod bramką Finlandii stało się coś, co zepchnęło w cień wydarzenia na boisku, futbol i mistrzostwa Europy.

Otóż, przy linii bocznej, bez żadnego kontaktu z rywalem, nagle przewrócił się Christian Eriksen, sędzia natychmiast przerwał spotkanie, a na boisku pojawiły się służby medyczne, które zaczęły reanimować piłkarza. Wstrząśnięci koledzy z drużyny utworzyli szpaler i zasłonili przed kamerami akcję ratowników oraz nie dającego znaku życia Eriksena, a cała ta sytuacja niepokojąco się przedłużała.

Na stadionie panowała cisza, a kamery pokazywały poruszonych Duńczyków ocierających łzy czy załamaną partnerkę zawodnika Interu Mediolan, pocieszaną przez innych reprezentantów Danii. Po kilkunastu minutach Eriksen został przetransportowany do szpitala, a mecz został oficjalnie zawieszony.

Na szczęście, pierwsze (jeszcze nieoficjalne) informacje dawały nadzieję, że Eriksen przeżyje to zdarzenie, a o godz. 19:26 UEFA rzeczywiście poinformowała, że stan zawodnika jest stabilny, Duńczyk nie jest w śpiączce, a obie drużyny rozmawiają o tym, co zrobić z przerwanym meczem. W końcu obie ekipy wróciły na murawę, a spotkanie zostało wznowione ok. godz. 20:40. Jak poinformował dyrektor duńskiej federacji Peter Moeller, piłkarze Danii podjęli decyzję o powrocie na boisko po rozmowie z przytomnym już Eriksenem.

Mecz został wznowiony na ostatnie cztery minuty pierwszej połowy, a druga odsłona rozpoczęła się już po pięciominutowej przerwie. Na boisku nadal dominowała Dania, ale Finom wystarczyła jedna sytuacja, aby zdobyć prowadzenie. W 60. min, po dośrodkowaniu Jere Uronena, z bliska główkował Joel Pohjanpalo, piłka przeleciała pod rękami Kaspra Schmeichela i Finlandia wygrywała z Danią 1:0.

W 73. min Duńczycy mieli idealną sytuację do zdobycia wyrównania: Paulus Arajuuri sfaulował w polu karnym Yussufa Poulsena i sędzia podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł Pierre-Emile Hojbjerg, ale strzelił ani mocno, ani precyzyjnie i w efekcie Lukas Hradecky obronił ten strzał!

* Belgia - Rosja ...(2:0) (Lukaku 10, Meunier 34) - mecz trwa

GRUPA B

1. Finlandia 3 1:0

2. Dania 0 0:1

Belgia - - -

Rosja - - -

Najbliższe mecze: Finlandia - Rosja (Sankt Petersburg, środa, g. 15), Dania - Belgia (Kopenhaga, czwartek, 18).