II LIGA: Olimpia spadła, ale ta z Grudziądza!

Na zakończenie sezonu drugoligowi piłkarze Olimpii Elbląg zremisowali w Kaliszu z tamtejszym KKS i okazało się, że jest to punkt na wagę utrzymania! A to dlatego, że swoje mecze przegrali Błękitni Stargard i Olimpia Grudziądz, którzy dołączyli w ten sposób do wcześniej zdegradowanej Bytovii.