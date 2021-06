Turcy bezradni w meczu z Włochami

Turcy w ataku nie mieli praktycznie żadnych argumentów, ale że w obronie udało się im nie popełnić błędu, więc pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Jednak po przerwie worek z bramkami się w końcu rozwiązał. W 53. minucie Domenico Berardi zagrał piłkę wzdłuż pola karnego, a do siatki po nieudanej interwencji wepchnął ją... Turek Merih Demiral.

13 minut później było już 2:0 - co prawda strzał Leonardo Spinazzoli obronił Ugurcan Cakir, ale przy dobitce z kilku metrów Ciro Immobile turecki bramkarz nie miał już nic do powiedzenia.

W 79. minucie Włosi postawili kropkę nad i, gdy podanie Immobile wykorzystał Lorenzo Insigne.

W drugim spotkaniu tej grupy w sobotę o godz. 15 Walia zagra ze Szwajcarią.

W drugiej kolejce (16 czerwca) Turcja zagra z Walią, a Włosi ze Szwajcarią w Rzymie.