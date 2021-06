Podlaska próba przed Rajdem Polski

Elementem tych przygotowań jest start w Rajdzie Podlaskim (12-13 czerwca). Impreza z bazą w Białymstoku ma status rajdu okręgowego, ale jest również rundą Mistrzostw Litwy w rallysprintach, a także rajdem kandydującym do przyszłorocznego cyklu RSMP. Na liście zgłoszeń widnieje łącznie 80 załóg, które pokonają prawie 60 kilometrów oesowych. Chwietczuk z Baranem pojawią się na trasie Skodą Fabią Rally2 evo z Hołowczyc Racing, na którą nakleją numer 2. Podczas zeszłorocznej edycji rajdu duet był najszybszą załogą w klasie PRO.



Adrian Chwietczuk: Maraton rajdowy trwa, znów wsiadamy do rajdówki i przed nami kawał fajnej przygody. Rajd jest dość krótki, ma raczej sprinterski charakter. Jestem ciekaw, czy warunki na drogach pod Białymstokiem odzwierciedlą warunki panujące na Rajdzie Polski. Tak czy inaczej, zapowiada się ciekawy weekend, bo do imprezy zgłosiło się sporo zawodników, w tym tak szybcy kierowcy jak Grzesiek Grzyb, z którym walczyliśmy na Rajdzie Žemaitija. Rajd Podlaski będzie dla nas startem testowo-rozwojowym. Czeka nas trochę pracy do wykonania z ustawieniami samochodu, ponieważ mamy kilka nowych rzeczy, które musimy przetestować. Na serwisach będziemy dość diametralnie zmieniali ustawienia i zobaczymy jak będzie zachowywało się auto. Trzymam kciuki za organizatorów, byłbym bardzo zadowolony, gdyby Rajd Podlaski pojawił się w przyszłym roku w kalendarzu RSMP. Jeżeli tak się stanie, tegoroczny start będzie także dobrym przygotowaniem przed następnym sezonem rajdowym.

Jarek Baran: Z dużą przyjemnością wracam na trasy w okolicach Białegostoku. Ubiegłoroczną edycję Rajdu Podlaskiego wspominam jako imprezę zorganizowaną bardzo sprawnie, przez zaangażowany zespół pod wodzą dyrektora Piotra Bagniuka. Podlaskie odcinki bardzo mi się podobały. W tym roku pojawimy się na dokładnie tych samych trasach, jednak pokonamy je w odwrotnym kierunku, więc musimy sporządzić nowe notatki, a to ważny element naszej pracy rozwojowej. Mam nadzieję, że w tym roku impreza będzie przeprowadzona równie sprawnie jak w ubiegłym, a w przyszłości w pięknym Białymstoku zagości runda RSMP.

Rajd Podlaski rozpocznie się 12 czerwca, dwukrotnie przejeżdżanym prologiem na Torze Białystok. Zwycięzców poznamy w niedzielne popołudnie, ceremonia mety rozpocznie się o godzinie 16.15.