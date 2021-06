Euro 2020 od rana aż do późnego wieczora

PIŁKA NOŻNA\\\ Dania, Belgia, Rosja, Anglia, Chorwacja i Holandia – mecze tych reprezentacji będzie można obejrzeć już w pierwszy weekend, rozłożonych na miesiąc, finałów piłkarskich ME. Na emocje z udziałem Polaków trzeba poczekać do poniedziałku.

Z punktu widzenia kibica-telewidza, najistotniejszą informacją jest ta, że cały finałowy turniej Euro 2020 (przez pandemię przełożony z zeszłego roku) pokaże Telewizja Polska, bądź to na swoim kanale stricte sportowym (TVP Sport), bądź też w ogólnodostępnym paśmie (TVP 1, TVP 2). I tylko telewizja publiczna. Poza transmisjami wszystkich meczów, telemaniacy mogą się nastawiać także na liczne programy publicystyczne, w trakcie których piłkarscy eksperci omówią wszystko to, co się nadaje do omówienia, a co jest związane najważniejszym futbolowym wydarzeniem tego roku w Europie.

I tak, wzorem mundialu 2018, pierwszą ze swoich propozycji telewizja będzie serwować już do śniadania: o godz. 8 będzie nadawane Studio Euro, gdzie będzie czas i miejsce na dokładną analizę spotkań z poprzedniego dnia.

Później do głosu dojdą uczestnicy EuroDebaty, czyli programu z udziałem czołowych polskich publicystów piłkarskich, reprezentujących różne media. – Chcemy stworzyć nić porozumienia. Pokazać, że łączy nas piłka i Euro 2020, że jesteśmy w stanie rozmawiać i dyskutować – mówi Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

O godz. 10 przyjdzie czas na kolejne Studio Euro, tyle że tym razem dotyczące zbliżających się meczów (nie zabraknie wejść na żywo korespondentów rozsianych po Europie). Z kolei w samo południe antenę TVP Sport przejmą współtwórcy youtubowego Kanału Sportowego: Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski.

Idźmy dalej: godz. 13 będzie zarezerwowana na połączenie z bazą Polaków, a program „Łączy nas Euro” będzie przynosił telewidzom najświeższe wieści z obozu Biało-Czerwonych. A potem przyjdzie już czas na część meczową, bo – jak to zwykle bywa – każde spotkanie turnieju będzie poprzedzone studiem. Wszystko zamknie natomiast EUROwieczór, będący podsumowaniem dnia.

Na tym jednak nie koniec, bo w dni meczów Polaków telewizja pokaże program w ekskluzywnym składzie: „Klub Reprezentanta” będzie zapraszał tylko piłkarzy, którzy mają na swoim koncie występy w narodowych barwach.

Euro 2020 w TVP Sport. Co, gdzie i kiedy oglądać?

8:00 Studio EURO – bramki, analizy, opinie dotyczące meczów z poprzedniego dnia.

9:00 EUROdebata – dyskusja w gronie znanych dziennikarzy piłkarskich, reprezentujących różne media.

10:00 Studio EURO – meldunek z bazy reprezentacji Polski, łączenia z wysłannikami TVP Sport na mecze EURO, zapowiedź spotkań.

12:00 Mecz dnia z Kanałem Sportowym – Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski dyskutują o najciekawszym meczu dnia.

13:00 Łączy nas EURO – godzinny program prosto z bazy reprezentacji Polski w Sopocie. Treningi, konferencje, analizy.

* Klub Reprezentanta – nadawany w dni, w których gra reprezentacja Polski i bezpośrednio po jej meczach. Dyskusja w ekskluzywnym gronie piłkarzy, którzy przynajmniej raz zagrali w koszulce z orłem na piersi.

* Tifosi – coś dla futbolowych hipsterów, czyli mecze mniej znanych zespołów okiem najlepszych specjalistów.

Podkreślmy raz jeszcze: na antenach telewizji publicznej będzie można obejrzeć wszystkie 51 spotkań ME. Za pośrednictwem strony tvpsport.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport, kibice będą mieli do wyboru aż cztery ścieżki dźwiękowe.

Mistrzostwa Europy rozpoczęły się piątkowym spotkaniem Włochów z Turkami w Rzymie (mecz zakończył się już po oddaniu gazety do druku). Polska otworzy Euro 2020 pojedynkiem ze Słowacją, już w poniedziałek 14 czerwca w Sankt Petersburgu (g. 18), a później zmierzy się jeszcze 19 czerwca z Hiszpanią w Sewilli oraz 23 czerwca ze Szwecją w Sankt Petersburgu. Finał ME zaplanowano na 11 lipca na Wembley. Tytułu sprzed pięciu lat bronią Portugalczycy, którzy po dogrywce pokonali Francję (1:0).