Król zagra w Indykpolu AZS! [WIDEO]

Jan Król urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Sochaczewie, a swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w stołecznym Metrze, z którym w 2005 roku wywalczył mistrzostwo Polski kadetów, a rok później – brązowy medal juniorskich mistrzostw kraju. Następnie reprezentował barwy SMS Spała, a od sezonu 2008/09 był zawodnikiem BBTS Bielsko-Biała, na tyle się wyróżniając, że zainteresowały się nim drużyny z PlusLigi. W 2009 roku podpisał kontrakt z AZS Politechniką Warszawską, w której barwach zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. W kolejnych latach reprezentował Farta Kielce (2010-12), Pekpol Ostrołęka (2012-13) i MKS Będzin (2013-14).

W 2014 roku praworęczny atakujący postanowił spróbować swoich sił za granicą, a konkretnie - w niemieckim CV Mitteldeutschland. Rok później wrócił do kraju i sezon 2015/16 spędził w GKS Katowice, z którym wywalczył mistrzostwo I ligi (2016). Potem Król rozegrał po jednym sezonie w Hypo Tirol Innsbruck (2016/17) i SK Posojilnica Aich/Dob (2017/18), w obu tych klubach sięgając po mistrzostwo Austrii), a na sezon 2018/19 zakotwiczył w rumuńskim CSA Steaua Bukareszt.

Dwa lata temu Król wrócił do Polski i przyjął ofertę Chrobrego Głogów, jednak niemal natychmiast zgłosiła się do niego Verva Warszawa, kontrakt z głogowianami rozwiązano za porozumieniem stron, a atakujący trafił do stolicy. W Vervie spędził minione dwa sezony, kończąc ostatnie rozgrywki PlusLigi z brązowym medalem mistrzostw Polski.

Jan Król grał również w młodzieżowych reprezentacjach, m.in. zdobywając wraz z kadrą kadetów złoty medal w turnieju EEVZA w 2006 r. czy srebro mistrzostw Europy kadetów w 2006. Brał też udział w mistrzostwach świata kadetów (2007) i juniorów (2009).

Jan Król został właśnie atakującym Indykpolu AZS Olsztyn! – Kiedyś miałem już kontakt z prezesem Tomaszem Jankowskim, ale wtedy nie doszliśmy do porozumienia – mówi Jan Król. – Teraz się udało i cieszę się, że w końcu jestem w Olsztynie. To bardzo fajne miasto, pamiętam, że to tu przyjechałem na swój pierwszy obóz siatkarski z Metrem Warszawa (uśmiech). Wracam więc do miejsca, w którym, w pewnym stopniu, zaczęła się moja siatkarska przygoda.

– Bardzo cieszę się z podpisania umowy z Janem Królem. Jest to kolejna dwuletnia umowa z doświadczonym zawodnikiem, który pokazał się z bardzo dobrej strony w minionym sezonie PlusLigi – komentuje Tomasz Jankowski, prezes zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA.

Przypomnijmy: wcześniej Indykpol AZS poinformował już o pozyskaniu reprezentanta Iranu Meisama Salehiego, amerykańskich kadrowiczów Taylora Averilla i Toreya Defalco (cała trójka występuje obecnie w Lidze Narodów), rozgrywającego Jana Firleja oraz... utytułowanego włoskiego trenera Marco Bonitty (zastąpił Daniela Castellaniego, który poprosił o rozwiązanie kontraktu). W "kolejce" do oficjalnego ogłoszenia czeka jeszcze m.in. czołowy atakujący PlusLigi, Karol Butryn (ostatnio Resovia), którego "cieniem" będzie właśnie Jan Król...



Indykpol AZS razem ze swoim nowym zawodnikiem zachęca wszystkich do spędzenia wakacji w Olsztynie – miejsca idealnego do wypoczynku. Wystarczy wejść na stronę visit.olsztyn.eu i sprawdzić, jakie atrakcje czekają na turystów w stolicy Warmii i Mazur.