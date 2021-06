Radość w Katowicach

PIŁKA NOŻNA\\\ W meczu zamykającym 37. kolejkę eWinner 2. Ligi katowicki GKS wygrał ze Stalą Rzeszów 4:1 i kolejkę przed końcem sezonu zapewnił sobie awans do Fortuna 1. Ligi.

Oznacza to również, że Chojniczanka Chojnice zagra w barażach o awans do I ligi.

Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce (która w całości zostanie rozegrana w sobotę o godz. 12) Sokół Ostróda podejmie... GKS Katowice, a walczącą o utrzymanie Olimpię Elbląg czeka trudny mecz w Kaliszu z KKS 1925, pewnym już gry w barażach o awans. Na wyjazdach zagrają też rywale elblążan w walce o uniknięcie spadku – Olimpia Grudziądz (z Motorem w Lublinie), Błękitni Stargard (ze Śląskiem II we Wrocławiu), Znicz Pruszków (z Wigrami w Suwałkach) oraz Lech II Poznań (ze Stalą w Rzeszowie).