Było widać sportowców z Kortowa

SPORT AKADEMICKI\\\ Co łączy ze sobą siatkówkę i... trójbój siłowy? Ano to, że w obu tych dyscyplinach rozegrano niedawno akademickie mistrzostwa Polski, no i w obydwóch medale zdobywał m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zacznijmy jednak od tego, co najświeższe, czyli od zakończonych wczoraj w Szczecinie finałów akademickich MP w piłce nożnej kobiet, w których wzięła udział m.in. drużyna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przypomnijmy, że piłkarki z Kortowa mają już za sobą jedne „ampy ”w tym roku i to zakończone sukcesem, bo tak trzeba ocenić „uniwersytecki” brąz w futsalu (w klasyfikacji ogólnej UWM zajął ósme miejsce w AMP). Trzy miesiące później olsztynianki wybrały się do Szczecina, gdzie 16 uczelni z całego kraju przystąpiło do trzydniowej rywalizacji o medale w piłkarskich „ampach” już nie w hali, ale na otwartym powietrzu. Tytułu broniły zawodniczki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drużyna UWM zaczęła udział w turnieju od bezbramkowego remisu z ekipą Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale już w swoim drugim meczu olsztynianki pokazały, na co je stać, gromiąc Politechnikę Wrocławską 5:1.

„Dzisiejszy dzień był wyjątkowo trudny ze względu na ciężkie warunki pogodowe. Pomimo wysokiej temperatury, udało nam się zdobyć 4 punkty” – skwitował początek szczecińskiego turnieju facebookowy profil AZS UWM High Heels (pod taką nazwą grają olsztynianki w pierwszej lidze futsalu). „Pierwszy mecz rozegrałyśmy o godz. 11 z drużyną UMCS Lublin, który zakończył się wynikiem 0:0. Drugi mecz przysporzył nam o wiele więcej emocji niż mecz otwarcia. Wynik spotkania otworzył rzut karny, który Marta Smolińska pewnie zamieniła na bramkę. Kolejne sytuacje doprowadziły nas do prowadzenia w spotkaniu 4:0. W ostatnich minutach meczu przeciwniczkom z Wrocławia udało się zdobyć bramkę. Ostatni gol Marty Smolińskiej tylko potwierdził dominację naszej drużyny i doprowadził do ostatecznego wyniku 5:1. Bramki w spotkaniu UWM Olsztyn – PW Wrocław strzelały: w 14, 16 i 46. min Marta Smolińska, w 20. min Paulina Mazurkiewicz i w 34. min Wiktoria Łukasik” – poinformowano w mediach społecznościowych.

Drugi dzień zaczął się od formalności, jaką miało być pokonanie najsłabszego w grupie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który wcześniej potrafił przegrać z UMCS aż... 0:16! No i rzeczywiście ekipa UWM wygrała ze szczeciniankami 5:0, a tym razem na listę strzelczyń wpisały się Anna Siwicka (w 3., 21. i 45. min), Marta Smolińska (42.) oraz Adrianna Rosiak (43.). Ostatecznie do czołowej ósemki AMP awansowały więc z tej grupy UMCS Lublin i właśnie drużyna z Kortowa.

* Wyniki grupy B: UWM w Olsztynie – UMCS w Lublinie 0:0, ZUT Szczecin – Politechnika Wrocław 0:3, UWM – Politechnika Wrocław 5:1, UMCS – ZUT 16:0, UWM – ZUT 5:0, UMCS – Politechnika 2:0.

GRUPA B

1. UMCS 7 18:0

2. UWM 7 10:1

--------------------------

3. P. Wrocł. 3 4:7

4. ZUT 0 0:24

Niestety, w fazie pucharowej rywalki były już lepsze. I tak, w ćwierćfinale piłkarki UWM uległy rywalkom z Uniwersytetu Gdańskiego 1:4 (gol Wiktorii Szaj), a walce o miejsca 5-8 zespół Ewy Kuliś najpierw przegrał z Uniwersytetem Szczecińskim 0:4, żeby w spotkaniu o siódme miejsce uznać wyższość także Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (0:2). Ostatecznie reprezentacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zajęła więc ósme miejsce w akademickich MP, a jednocześnie – piąte w klasyfikacji uniwersytetów.

Drużyna UWM grała w składzie: Aleksandra Kojadyńska (kapitan zespołu), Adrianna Krajewska, Natalia Gralewska, Anna Siwicka, Martyna Dąbrowska, Aneta Wasilewska, Marta Smolińska, Wiktoria Szaj, Wiktoria Łukasik, Karolina Szymańska, Adrianna Rosiak, Paulina Mazurkiewicz, Weronika Sasinowska, Aleksandra Rojek, Natalia Łapińska. Trenerka: Ewa Kuliś.

* Ćwierćfinały: Uniwersytet Szczeciński – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 0:1, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – AWF w Katowicach 1:3, UMCS w Lublinie – AWF w Poznaniu 1:0, UWM w Olsztynie – Uniwersytet Gdański 1:4. >> Półfinały: UG Gdańsk – UAM Poznań 1:2, UMCS Lublin – AWF Katowice 0:2. >> O 3. miejsce: UMCS - UG Gdańsk 0:0, karne 3:1; finał: UAM Poznań – AWF Katowice 0:0, karne 0:2.

>> O miejsca 5-8: UWM – Uniwersytet Szczeciński 0:4, AWF Poznań – PWSZ Tarnów 2:4; o 7. miejsce: UWM – AWF Poznań 0:2; o 5. miejsce: PWSZ Tarnów – Uniwersytet Szczeciński 2:2, karne 3:2.

>> Czołówka AMP 2020/21: 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 4. Uniwersytet Gdański, 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 6. Uniwersytet Szczeciński, 7. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9. Politechnika Wrocławska, 10. Politechnika Śląska w Gliwicach.

>> Klasyfikacja uniwersytetów: 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 3. Uniwersytet Gdański, 4. Uniwersytet Szczeciński, 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach.



SIATKÓWKA\\\ Nie najgorzej powiodło się w AMP siatkarkom z kortowskiej uczelni, które – po tym, jak zajęły trzecie miejsce w grupie – trafiły do grona zespołów walczących o miejsca 9-12. Tam jednak przegrały oba spotkania i zakończyły rywalizację na 12. pozycji. Na otarcie łez zespołowi UWM przypadł w udziale brązowy medal w klasyfikacji uniwersytetów.

Oto skład UWM z finałów AMP w Krakowie: Olga Budka, Aneta Chmielewska, Daria Grodź, Barbara Karnicka, Patrycja Komenda, Katarzyna Krakos, Małgorzata Kłodowska, Monika Maciejewska, Karolina Olczyk, Aleksandra Przybysz, Nikola Słomińska, Ewelina Wilk, Weronika Zych.

* Mecze grupowe: Vistula Warszawa – Uniwersytet Warszawski 2:0 (11, 19) UWM Olsztyn – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0:2 (-23, -15), UW Warszawa – UJ Kraków 1:2 (-22, 19, -8), Vistula – UWM Olsztyn 2:0 (19, 8), UWM Olsztyn – UW Warszawa 2:0 (22, 18), UJ Kraków – Vistula 0:2 (-20, -12).

TABELA

1. Vistula 6 6:0

2. UJ Kraków 5 4:3

-------------------------------

3. UWM 4 2:4

4. UW W-wa 3 1:6

* O miejsca 9-12: UWM Olsztyn – Karpacka Państowa Uczelnia w Krośnie 0:2 (-15, -12); o 11. miejsce: Politechnika Poznańska – UWM Olsztyn 2:0 (18, 14).

>> Klasyfikacja końcowa: 1. PWSZ Tarnów, 2. AWF Katowic, 3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 4. Politechnika Śląska w Gliwicach, 5. AWF Warszawa, 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (...) 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

>> Klasyfikacja uniwersytetów: 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2. Uniwersytet Gdański, 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.



TRÓJBÓJ SIŁOWY\\\ Ponad 300 uczestników reprezentujących aż 70 uczelni wzięło udział w akademickich mistrzostwach Polski w trójboju siłowym, które w miniony weekend rozgrywano w Katowicach. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach – przysiadzie ze sztangą, wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu, przy czym kobiety walczyły w sześciu, a mężczyźni w ośmiu kategoriach wagowych.

W tak licznej stawce widać było siłaczy z Kortowa. I tak, miejscami w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej mogą się pochwalić Gabriela Pietraszek, Anna Wilmanowicz oraz Sebastian Komorek, Damian Boguszewicz i Maciej Świderski.

Olsztynianie zdobyli też medale w rywalizacji uniwersytetów: Świderski złoto, Komorek i Boguszewicz – po srebrze, a Krystian Kopka – brąz w kat. 105 kg. Zespołowo studenci UWM znaleźli się na wysokim, szóstym miejscu oraz jeszcze lepszym, bo drugim w „uniwersyteckiej” klasyfikacji. Klasyfikacje drużynowe AMP wygrały zawodniczki Politechniki Gdańskiej i zawodnicy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

* Kobiety, kat. 57 kg: 1. Izabela Góralska (PWSZ Koszalin) 382,5 kg, (...) 13. Anna Szwędrys (UWM Olsztyn) 202,5; kat. 63 kg: 1. Dominika Piskorz (AWF Wrocław) 367,5 kg, (...) 10. Gabriela Pietraszek (UWM) 280; kat. 76 kg: 1. Joanna Sałek (UJ Kraków) 453 kg, (...) 9. Anna Wilmanowicz (UWM) 215.

Drużynowo: 1. Politechnika Gdańska, 2 Uniwersytet Rzeszowski, 3. UAM Poznań, (...) 16. UWM w Olsztynie.

* Mężczyźni, kat. 74 kg: 1. Kamil Linstedt (Politech. Gdańska) 620,5 kg, 7. Sebastian Komorek (UWM) 537,5; kat. 83 kg (47 zawodników!): 1. Mateusz Tchorek (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile) 610 kg, (...) 6. Damian Boguszewicz (UWM) 570; kat. 93 kg (46 startujących): 1. Marcin Statkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 695 kg, (...) 7. Maciej Świderski 640, (...) 26. Emilian Narożny 542,5, (...) 30. Tomasz Białas-Hoeft (wszyscy UWM) 527,5; kat. 105 kg (41): 1. Marcin Bogacki (WAT Warszawa) 750 kg, (...) 16. Krystian Kopka 620, (...) 24. Kamil Rzóska (obaj UWM) 577,5.

Zespołowo: 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2. Politechnika Warszawska, 3. UAM Poznań, (...) 6. UWM w Olsztynie; uniwersytety: 1. UAM Poznań, 2. UWM Olsztyn, 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach. pes