Znicz wreszcie zagrał na szóstkę

* Znicz Biała Piska – Jagiellonia II Białystok 6:2 (2:0)

1:0 – Molski (35), 2:0, 3:0 – Giełażyn (37, 48 karny), 3:1 – Czerech (51), 3:2 – Kosikowski (55), 4:2 – Famulak (75), 5:2 – Kalinowski (87), 6:2 – Giełażyn (90)

ZNICZ: Masłowski – Ołów (46 Ruszczyk 60 Jambrzcki), Dzienis, Molski, Kuśnierz, Kalinowski, Gondek, Furman (70 Jarosz), Fiedorowicz, Famulak, Giełażyn

– Przede wszystkim gratuluję zespołowi podjęcia rękawicy po ostatniej dosyć bolesnej porażce – mówi Kamil Lauryn, drugi trener Znicza. – Mieliśmy mało czasu, by pozbierać się po sobotnim nokaucie, gramy już resztkami sił, ale zależało nam na zwycięstwie, by dobrze pożegnać się z kibicami na swoim obiekcie. Warto zauważyć ambitną postawę młodego zespołu Jagiellonii i podziękować im za walkę, bo pokazali kawałek fajnego futbolu.

W sobotę Znicz wybiera się do Warszawy na mecz z Polonią.

III LIGA

1. Pogoń 71 72:35

2. Świt 65 59:32

3. Legionovia 58 58:43

4. Polonia 52 54:37

5. Legia II 51 59:43

6. Znicz* 51 61:56

7. Unia 50 55:43

8. Jagiellonia II* 44 56:58

------------------------------------

9. Kutno 51 50:43

10. Ursus 50 48:40

11. Lechia 47 47:61

12. Błonianka 46 60:49

13. Sokół 44 44:30

14. Pelikan 43 44:45

15. Broń 43 40:42

----------------------------------

16. Wikielec 43 49:56

17. Radomsko 42 50:44

18. Concordia 42 42:43

19. Olimpia 37 48:56

20. Ruch 23 27:62

21. Kaczkan 19 32:70

22. Wasilków 15 20:87

* mecz więcej