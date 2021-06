Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny

- Pamiętam, że kiedyś ćwiczyłeś sporty walki, dlatego potem zainteresowałeś się siłownią, ale na tym nie skończyłeś, bo zdobyłeś jeszcze uprawnienia instruktora podnoszenia ciężarów i kettle, a poza tym jesteś też trenerem personalnym i dietetykiem. Nie zdziwię się, jeśli się okaże, że przez ostatni rok ta lista jeszcze się wydłużyła...

- Rzeczywiście przeszedłem kolejne szkolenia i zdobyłem kolejne certyfikaty, więc zakres moich kompetencji troszeczkę wzrósł.

- No to jakie nowe kompetencje zdobyłeś?

- Na przykład do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Poza tym poszerzyłem swoją wiedzę z psychologii sportu. Generalnie czas, w którym przez pandemię koronawirusa musiałem zamknąć swoją siłownię, postanowiłem wykorzystać na samorozwój. Żeby na przykład mieć wiedzę niezbędną podczas pracy z dziećmi.

- Rok temu wspominałeś, że w pracy z dziećmi nie ograniczasz się jednak do samych treningów, bowiem jednocześnie współpracujesz też z ich rodzicami w propagowaniu zdrowego odżywiania.

- I nic się tu nie zmieniło. Nadal wiele rozmawiam z dziećmi o zdrowym jedzeniu. Jednocześnie duży nacisk kładę na to, by dzieci w tym nawzajem się wspierały. Ostatnio brałem też udział w szkoleniu na temat pracy z dziećmi z różnymi grupami inwalidztwa. Tam też rozmawialiśmy i o treningu, i o odpowiednim odżywianiu. Były to bardzo cenne warsztaty.

- Czy cały czas wśród twoich klientów dominują miłośnicy zdrowego trybu życia, a nie fani imponującej muskulatury?

- Tak, bowiem każdy z nich wie, jak zbawienne efekty dla ciała i duszy daje wysiłek fizyczny. A ja w tych treningach staram się ich wspierać, ponieważ moim celem jest zachęcanie ludzi do sportu. Bo jest to znakomity i tani sposób na zdrowe życie.

* Czołówka głosowania sms-owego : 1. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn), 2. Ewa Najmowicz (Oddział Leczenia Otyłości, Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn, Hotel Warmia Park, Pluski), 3. Anna Godlewska (Klub Body Perfect, Olsztyn), 4-5. Igor Berezovskyi (Planeta Formy, Olsztyn), Beata Bertolassi (Olsztyn).