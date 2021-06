NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC, NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA

- Nie chcę zaglądać ci do metryki, ale nie jest tajemnicą, że masz już 39 lat i w swojej karierze nie grałeś chyba tylko na bramce.

- Jak ktoś jest wszechstronnym zawodnikiem, to w razie potrzeby zagra na każdej pozycji. A z bramką też mam pewne doświadczenie, bo gdy czasem graliśmy w przewadze, rezygnując z bramkarza, to zdarzało się, że rywale po kontrze trafiali do pustej bramki. I wtedy ja piłkę wyciągałem z naszej siatki. Byłem więc takim pseudobramkarzem (śmiech).

- Bo nie broniłeś, tylko wyciągałeś piłkę z bramki. Ale w swojej karierze byłeś też grającym asystentem trenera, a od pewnego czasu jesteś grającym menedżerem do spraw sportowych.

- Dzięki temu jestem blisko zarządu i wiele spraw możemy wspólnie rozwiązywać.

- Jak zatem menedżer do spraw sportowych ocenia poziom sportowy ostatniego sezonu?

- Najważniejsze jest zrealizowanie przedsezonowego celu, jakim było zajęcie miejsca w czołowej trójce. Wiedzieliśmy, że nasza drużyna ma potencjał, bo budowaliśmy ją praktycznie przez dwa lata. W efekcie zebraliśmy zawodników perspektywicznych, a zarazem takich, na których nas stać. No i wygraliśmy swoją grupę I ligi, po czym zagraliśmy w Turnieju Mistrzów, którego zwycięzca mógł awansować do Superligi.

- Wy zajęliście tam trzecie miejsce, więc nie awansowaliście, ale chyba dobrze się stało, bo przecież w najbliższym czasie i tak nie będziecie mogli grać w Olsztynie, ponieważ Urania idzie do remontu.

- Marzenia o awansie musimy odłożyć na kolejny sezon, ale za to zagramy w Lidze Centralnej, do której trafią po trzy czołowe zespoły z każdej z czterech grup dotychczasowej I ligi. A na mecze Ligi Centralnej już teraz zapraszam kibiców do Biskupca.

