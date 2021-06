Drugie miejsce mimo awarii

Litwa przywitała rajdowców piękną pogodą, niesamowitymi widokami oraz bardzo szybkimi szutrowymi odcinkami specjalnymi. Całkowita długość rajdu wyniosła niespełna 300 kilometrów, z czego ponad 115 kilometrów to były odcinki specjalne.

Dla załogi Radosław Typa-Paweł Pochroń (Smart Key Rally Team) był to niesamowity weekend, który już w piątek rozpoczął się asfaltowym prologiem. Była to jednak tylko rozgrzewka przed sobotnimi zmaganiami na szutrze, które i kierowcom, i kibicom dostarczyły wielu emocji. Od początku załoga olsztyńskiego kierowcy pokazała niezłą szybkość, potwierdzając dobre przygotowanie do sezonu. Po pierwszej pętli Polacy byli liderem w klasie Rally 3 (auta czteronapędowe z silnikami o mocy do 240 KM), jednak na szutrach w każdej chwili może się zdarzyć coś niespodziewanego. No i się zdarzyło...

Cały tekst przeczytasz we wtorkowej Gazecie Olsztyńskiej