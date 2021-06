Juniorzy młodsi i juniorzy walczyli z seniorami

Olsztyńska ekipa była zdecydowanie młodsza od większości rywali. - Dwoje z naszych zawodników to juniorzy, a reszta to nawet juniorzy młodsi, więc dla nich ten turniej był możliwością zdobycia kolejnych doświadczeń - wyjaśnia trener i prezes Hajduczka Adam Sobczyk.

Jako pierwsze na planszach rywalizowały kobiety, w tym olsztynianki Dominika Trager, Marta Rozmus i Aniela Kozłowska. Po fazie grupowej Dominika i Aniela pewnie awansowały od razu do drugiej fazy play-off. Tam jednak trafiły na siebie i po wyrównanym pojedynku zwycięstwo odniosła Aniela, pokonując Dominikę 15:12. W walce o ćwierćfinał szablistka Hajduczka spotkała się z późniejszą zwyciężczynią mistrzostw Julią Cieślar (Zagłębiowski Klub Szermierczy), przegrywając 9:15.

- Szkoda, że dziewczęta trafiły na siebie. Jestem przekonany, że w przypadku innego rozstawienia obie awansowałyby do najlepszej szesnastki turnieju. To również miałoby wpływ na lepsze rozstawienie naszej ekipy do turnieju drużynowego - komentuje Sobczyk.

Ostatecznie szesnastoletnia Aniela Kozłowska ukończyła mistrzostwa na 15. miejscu, natomiast Dominika Trager była 20.

W rywalizacji mężczyzn wystartowali czterej szabliści Hajduczka: Filip Kusak, Oskar Kusak, Krzysztof Dowgierd i Łukasz Kowalczyk. Po fazie grupowej pewnie awansowali do walk pucharowych. Wszyscy pokonali swoich pierwszych rywali: Filip - Pawła Zastawnego (UKS Riposta) 15:7; Łukasz - Kacpra Kubicę (AZS AWF Katowice) 15:11; Oskar - Aleksandra Denkiewicza (UKS Szabla Ząbki) 15:11. Niestety, cała trójka przegrała swoje kolejne pojedynki. Najlepiej z olsztyńskich szablistów turniej zakończył Krzysztof Dowgierd. W pierwszej walce pokonał Mateusza Stasiaka (KKSZ Konin) 15:8, a potem 15:12 Sofiena Hadaj Bahira (KKSZ Konin). W walce o ćwierćfinał Dowgierd trafił na doświadczonego zawodnika z Konina Olafa Stasiaka, przegrywając 5:15. - Chłopcy również zaprezentowali się świetnie. Pewny awans do pucharów i wygrane pierwsze walki na pewno cieszą. Start był dobrym treningiem przed zbliżająca się Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, która w tym roku odbędzie się pod koniec czerwca w Łodzi. Gratuluję wszystkim zawodnikom - podkreśla Sobczyk.

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy. Szablistki Hajduczka w składzie: Aniela Kozłowska, Dominika Trager i Marta Rozmus trafiły na znacznie wyżej rozstawiony zespół Dragon Łódź. Po emocjonującym pojedynku olsztynianki przegrały 40:45. - Było to emocjonujące starcie. Nasze szablistki pokazały się z bardzo dobrej strony, a wynik końcowy na pewno można uznać za miłą niespodziankę. Okazuje się, że niekoniecznie trzeba wygrać, by być zadowolonym ze swojej postawy - komentuje trener Adam Sęczek. Tytuł mistrzyń Polski wywalczyły szablistki TMS Zagłębia Sosnowiec.

Z kolei drużyna chłopców (Oskar Kusak, Krzysztof Dowgierd i Łukasz Kowalczyk) w pierwszym starciu walczyła z UKS Riposta, pokonując rywali 45:40. Niestety, podczas jednej z walk kontuzji doznał Kowalczyk, co praktycznie wyeliminowało team z dalszej rywalizacji. Szabliści jedynie wyszli do drugiego meczu, by wycofać się z turnieju. Mistrzem drużynowym została ekipa MUKS Victor Warszawa.

UKS Hajduczek Olsztyn w ramach programu „Szkolenie sportowe szablistów UKS Hajduczek Olsztyn” wspiera Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Zawodnicy biorą udział w programie współfinansowanym przez urząd miasta w Olsztynie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym”.

* Miejsca zawodników Hajduczka: 15. Aniela Kozłowska, 20. Dominika Trager; 13. Krzysztof Dowgierd; 17. Filip Kusak; 18. Oskar Kusak; 23. Łukasz Kowalczyk.

KrzyK