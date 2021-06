Stomil żegna się z kibicami

Olsztynianie grają już jedynie o godne zakończenie sezonu i wywalczenie jak największej premii w programie Pro Junior System. Obecnie Stomil zajmuje piąte miejsce, co oznacza, że po zakończeniu rozgrywek dostanie 600 tysięcy złotych brutto. A oto jak wygląda obecnie czołówka klasyfikacji PJS: 1. Puszcza Niepołomice - 9148 punktów; 2. Sandecja Nowy Sącz - 9036; 3. Resovia Rzeszów - 8136; 4. Korona Kielce - 7531; 5. Stomil Olsztyn - 6977; 6. GKS Tychy - 5500; 7. GKS Bełchatów - 5471.

Jak widać olsztynianie teoretycznie mogą jeszcze jedynie wyprzedzić Koronę - gdyby się to im udało, wtedy premia wzrosłaby o 200 tysięcy. Będzie o to jednak trudno, ponieważ w meczu z Miedzią z powodu kontuzji nie zagrają Szramka i Mosakowski, czyli dwaj młodzieżowcy, a PJS dotyczy właśnie tej kategorii wiekowej. Poza tą dwójką kontuzja wyeliminowała z gry także Byrtka.

Sytuacja kadrowa nie jest zatem najlepsza, ale to nie znaczy, że stomilowcy nie podejmą walki - każdy z nich walczy przecież o nowy kontrakt, prawdopodobnie już nie w Olsztynie, ale w końcówce sezonu zawsze warto się pokazać potencjalnym nowym pracodawcom. A okazja ku temu jest znakomita, bowiem w dwóch ostatnich kolejkach Stomil zmierzy się z zespołami walczącymi o awans. Może się więc tak zdarzyć, że od postawy „Dumy Warmii” będzie zależeć przyszłość piłkarzy i trenerów Miedzi oraz Termaliki.

Zespół z Legnicy walczy o miejsce barażowe i jeśli myśli o wyprzedzeniu Górnika, to nie może pozwolić sobie na stratę punktów w Olsztynie. A jeśli lider podczas najbliższej kolejki przegra w Łodzi z ŁKS, co jest możliwe, bo ostatnio Termalica mocno spuściła z tonu, wtedy mecz w Niecieczy ze Stomilem może decydować o tym, czy gospodarze wywalczą awans do Ekstraklasy, czy też będą musieli grać w barażach.

* W środę operację ręki przeszedł Piotr Skiba, ale od dawna było wiadomo, że olsztyński bramkarz w tym sezonie już nie zagra.

* Inne mecze 33. kolejki, piątek: Korona Kielce - Widzew Łódź (20), ŁKS Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (20:30); sobota: Arka Gdynia - Radomiak Radom (12:40), Resovia - Chrobry Głogów (16), GKS Bełchatów - GKS 1962 Jastrzębie (16); niedziela: Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice (16), Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna (12:40), Odra Opole - GKS Tychy (12:40).

ARTUR DRYHYNYCZ

I LIGA

1. Termalica 64 54:25

2. Radomiak 62 45:20

-------------------------------

3. Tychy 59 43:25

4. Arka 57 48:30

5. ŁKS 54 55:38

6. Górnik 50 43:30

--------------------------------

7. Miedź 49 47:34

8. Odra 49 33:34

9. Chrobry 44 34:41

10. Sandecja 42 40:46

11. Widzew 42 27:34

12. Korona 40 30:43

13. Puszcza 34 29:44

14. Stomil 33 30:47

15. Zagłębie 29 34:41

16. Resovia 29 25:43

-------------------------------

17. Jastrzębie 29 29:47

18. Bełchatów 23 24:47