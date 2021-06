Środa na czwartoligowych stadionach

Powód walkowera? W zespole z Braniewa zagrał zawodnik (Piotr Lewandowski), który akurat w tamtym pojedynku powinien pauzować za cztery żółte kartki otrzymane w lidze (ostatnią żółtą kartką został ukarany tydzień wcześniej). Zatoce przysługuje prawo odwołania się od decyzji związku. „Możemy zatem dopisać dwa punkty na nasze konto, co daje nam 60 oczek i tylko jeden punkt straty do podium!” — podkreśla oficjalna strona internetowa Motoru.

A tymczasem już dzisiaj zostanie rozegrana 31. kolejka, w której m.in. lubawianie podejmą Warmię Olsztyn. Jednak oczy kibiców będą zwrócone zwłaszcza na Giżycko i Mrągowo, gdzie liderujące Mamry i druga w tabeli Mrągowia stoczą korespondencyjnie kolejny etap walki o awans do III ligi. „Na stadionie w Giżycku powitamy 8. w tabeli Zatokę Braniewo, która po świetnym początku roku (trzy wygrane i dwa remisy) boryka się ze sporymi problemami” — awizuje środowe spotkanie portal GKS Mamry. „Dość powiedzieć, że po raz ostatni braniewianie punktowali 1 maja. To jednak nie nasze zmartwienie. My jesteśmy liderem, GieKSa niezmiennie spisuje się znakomicie, krok po kroku podążając do trzeciej ligi. I kto wie, kto wie, czy... No dobra, cicho sza! Zapraszamy na stadion w środowe popołudnie. Pierwszy gwizdek o godz. 17.30”.

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Mamry mają siedem punktów przewagi nad wiceliderem, a to oznacza, że już dzisiaj mogą zapewnić sobie mistrzostwo forBET IV ligi, a tym samym awans do III ligi. Do tego niezbędne są jednak dwa warunki: po pierwsze, giżycczanie powinni ograć Zatokę, a po drugie — Mrągowia musi przegrać u siebie z Tęczą Biskupiec...



* forBET IV liga, 31. kolejka (wszystkie mecze dzisiaj): Mamry Giżycko – Zatoka Braniewo (godz. 17.30), Motor Lubawa – Warmia Olsztyn (17.30), Granica Kętrzyn – Błękitni Pasym (17.30), Mazur Ełk – Delfin Rybno (17.30), Stomil II Olsztyn – Olimpia II Elbląg (17.30 w Jezioranach), Błękitni Orneta – Olimpia Olsztynek (17.30), Tęcza Biskupiec – Mrągowia Mrągowo (18 w Mrągowie), Pisa Barczewo – MKS Korsze (18), Polonia Lidzbark Warmiński – Jeziorak Iława (18).

PO 30 KOLEJKACH

1. Mamry 73 113:37

------------------------------------

2. Mrągowia 66 69:35

3. Polonia 61 88:41

4. Motor 60 60:32

5. Jeziorak 50 82:54

6. Granica 48 57:46

7. Korsze 45 59:51

8. Zatoka 45 62:60

9. Błękitni P. 43 61:67

10. Pisa 43 65:66

11. Olimpia II 41 51:48

12. Mazur 40 50:42

13. Błękitni O. 31 39:45

-----------------------------------

14. Tęcza 30 44:93

15. Warmia 29 40:85

16. Delfin 26 49:86

17. Stomil II 17 41:85

18. Olimpia O. 16 41:98