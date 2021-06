Jest kadra na Euro 2020

Przypomnijmy, że Komitet Wykonawczy UEFA zadecydował o powiększeniu kadr finalistów mistrzostw Europy 2020 z 23 do 26 zawodników. „Taka decyzja ma dać drużynom bezpieczeństwo. Zapewnić sprawny przebieg i ciągłość rywalizacji w świetle pandemii COVID-19 oraz ewentualnych działań związanych z kwarantanną” – argumentuje Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). W kadrze meczowej nadal będzie maksymalnie 23 graczy (pierwsza jedenastka plus dwunastu rezerwowych, w tym trzech bramkarzy), a trzech zawodników zasiądzie na trybunach.

Przed pierwszym meczem turnieju wciąż można zmienić dowolną liczbę piłkarzy, którzy złapią kontuzje bądź zachorują na COVID. Dodatkowo przed każdym meczem w trakcie turnieju będzie można dokonać wymiany kontuzjowanego lub chorego bramkarza na rezerwowego pozostającego poza kadrą na ME.

- Nie musieliśmy dokonywać wymuszonych zmian z powodu kontuzji, więc skład naszej reprezentacji jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Wczoraj podpisaliśmy ostateczną listę. O północy został "zamrożony" system UEFA, jeżeli chodzi o zgłaszanie składów kadr wszystkich uczestników turnieju - powiedział menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

POLSKA NA EURO 2020

* Bramkarze: nr 22. Łukasz Fabiański (West Ham), 12. Łukasz Skorupski (Bologna), 1. Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

* Obrońcy: 5. Jan Bednarek (Southampton), 18. Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), 3. Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), 15. Kamil Glik (Benevento), 25. Michał Helik (Barnsley), 4. Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), 2. Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), 26. Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), 13. Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).

* Pomocnicy: 19. Przemysław Frankowski (Chicago Fire), 21. Kamil Jóźwiak (Derby), 14. Mateusz Klich (Leeds), 6. Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), 10. Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), 8. Karol Linetty (Torino), 16. Jakub Moder (Brighton), 17. Przemysław Płacheta (Norwich), 20. Piotr Zieliński (Napoli).

* Napastnicy: 23. Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), 9. Robert Lewandowski (Bayern Monachium), 7. Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), 11. Karol Świderski (PAOK Saloniki), 24. Jakub Świerczok (Piast Gliwice).