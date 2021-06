Drugi Amerykanin w Indykpolu AZS!

Indykpol AZS poinformował o pozyskaniu kolejnego siatkarza do drużyny budowanej (czy właściwie już zbudowanej) na sezon 2021/22. Nowym przyjmującym olsztynian został 24-letni reprezentant USA, Torey DeFalco, uznawany za nadzieję amerykańskiej siatkówki.

Torey (bądź też TJ) DeFalco jest czwartym zawodnikiem, w tym trzecim zagranicznym, o którego transferze Indykpol AZS poinformował swoich kibiców po zakończeniu minionego sezonu. Przypomnijmy: wcześniej klub z Kortowa potwierdził pozyskanie do swojej drużyny reprezentanta Iranu, 22-letniego przyjmującego Meisama Salehiego, 29-letniego amerykańskiego środkowego, też kadrowicza Taylora Averilla oraz niespełna 25-letniego rozgrywającego Jana Firleja. Do niespodziewanej roszady doszło również na stanowisku trenera, bo Indykpol AZS zgodził się na rozwiązanie kontraktu z Danielem Castellanim (Argentyńczyk odszedł do Fenerbahce Stambuł), zatrudniając na jego miejsce znanego Włocha Marco Bonittę.

Wracając do ostatniego transferu: kim jest nowy przyjmujący olsztynian? Otóż, TJ DeFalco urodził się 10 kwietnia 1997 roku w Huntington Beach w stanie Kalifornia, a swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w tamtejszym Huntington Beach Club. Na szersze wody wypłynął, studiując na Uniwersytecie Kalifornijskim i grając w barwach California State University Long Beach. Między innymi wywalczył dwa mistrzostwa (2018, 2019) i dwa brązowe medale (2016, 2017) rozgrywek akademickich NCAA. W 2019 DeFalco został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) całych tych uniwersyteckich mistrzostw NCAA.

Przez ostatnie dwa lata grał we włoskim Tonno Callipo Vibo Valentia, kończąc sezon 2020/21 z dorobkiem aż 406 punktów w 31 meczach (średnia ok. 13 pkt na mecz) – w tym 341 zdobytych w ataku, 37 na zagrywce oraz 28 blokiem.

Od 2014 roku Torey DeFalco jest powoływany do reprezentacji USA – najpierw młodzieżowych, a potem seniorskiej. I tak, w 2014 zdobył złoto mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w kategorii kadetów, odbierając również dwa wyróżnienia indywidualne: dla MVP i najlepszego przyjmującego turnieju. Ma w swoim dorobku również brązowy medal Ligi Narodów 2018, srebro mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 2019 (gdzie przypadł mu tytuł najlepszego przyjmującego) czy też trzecie miejsce w Pucharze Świata 2019. Obecnie nowy przyjmujący Indykpolu AZS przebywa wraz z reprezentacją USA (w tym także z Taylorem Averillem) we włoskimi Rimini, biorąc udział w rozgrywkach Ligi Narodów, a w perspektywie mając szanse na wyjazd na Igrzyska w Tokio.

– Torey DeFalco jest świetnym zawodnikiem, który rozegrał bardzo dobry sezon we Włoszech – podkreśla Tomasz Jankowski, prezes zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA. – Pokazuje też klasę podczas rozgrywek Ligi Narodów, gdzie po trzech seriach gier jest najlepszym punktującym reprezentacji USA. Jestem przekonany, że będzie on czołową postacią w nadchodzącym sezonie w barwach Indykpolu AZS.

Kontrakt amerykańskiego przyjmującego z klubem z Olsztyna będzie obowiązywać przez rok.