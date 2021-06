Polska z Rosją na remis

W pierwszym z dwóch towarzyskich meczów przed finałami mistrzostw Europy polscy piłkarze zremisowali we Wrocławiu z innym finalistą Euro 2020, Rosją. W przyszły wtorek drużynę Paulo Sousy czeka jeszcze gra kontrolna z Islandią w Poznaniu.

* Polska - Rosja 1:1 (1:1)

1:0 - Świerczok (4), 1:1 - Karawajew (21)

POLSKA: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora (56 Bartosz Bereszyński), Michał Helik, Kamil Piątkowski (57 Jan Bednarek), Tymoteusz Puchacz - Przemysław Frankowski (80 Karol Linetty), Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (70 Kacper Kozłowski), Karol Świderski (67 Jakub Moder), Dawid Kownacki (56 Kamil Jóźwiak) - Jakub Świerczok.

ROSJA: Anton Szunin (63 Matwiej Safonow) - Wiaczesław Karawajew, Andriej Siemionow (46 Igor Diwiejew), Gieorgij Dżykija, Fiodor Kudriaszow, Daler Kuziajew (67 Jurij Żyrkow) - Aleksiej Miranczuk (63 Rifat Żemaletdinow), Roman Zobnin, Magomied Ozdojew (57 Maksim Muchin), Aleksandr Gołowin - Artiom Dziuba (67 Anton Zabołotnyj)

Sędziował: Marco Guida (Włochy); żółte kartki: Siemionow, Kudriaszow (Rosja)

Już w czwartej minucie gry 19-tysięczna publiczność we Wrocławiu mogła świętować gola Biało-Czerwonych. Piękną prostopadłą piłkę w pole karne Rosji wrzucił Mateusz Klich, mimo problemów z opanowaniem podania, Przemysław Frankowski zdołał ja odegrać do wbiegającego w szesnastkę Jakuba Świerczok, a ten bez problemów pokonał Antona Szunina. Było to premierowe trafienie napastnika Piasta Gliwice w jego czwartym meczu w narodowych barwach.

W 22. min było już 1:1, a gola w debiucie zdobył Wiaczesław Karawajew. Duży w tym udział miał inny debiutant Tymoteusz Puchacz, który nie upilnował rywala, a i Łukasz Fabiański mógł chyba zachować się przy tym strzale nieco lepiej.

Druga połowa spotkania nie przyniosła już zmiany wyniku. Polacy wracają po tym meczu do Opalenicy, gdzie będą kontynuować przygotowania do EURO 2020.