Rosjanie sprawdzą formę Polaków

Rywalem drużyny trenera Paulo Sousy, która przyjedzie na to spotkanie prosto ze zgrupowania w wielkopolskiej Opalenicy, będzie inny finalista ME Rosja. Dzięki poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią, wtorkowy pojedynek będzie mogło obejrzeć ok. 22 tysięcy widzów (50 procent pojemności stadionu we Wrocławiu). Biało-Czerwoni, którzy jeszcze nie przeprowadzili żadnego treningu w pełnym składzie, zagrają bez kontuzjowanych czy narzekających na drobniejsze urazy Arkadiusza Milika, Pawła Dawidowicza, Macieja Rybusa i Kacpra Kozłowskiego.

– Z Rosją zagra w bramce Łukasz Fabiański, a generalnie te spotkania mają nam pokazać, że wypracowaliśmy schematy, które ćwiczyliśmy podczas treningów – powiedział na wczorajszej konferencji prasowej Paulo Sousa. – We wtorek zobaczycie mieszankę różnych piłkarzy, tych dotychczas grających i odpoczywających. Mając na uwadze intensywny sezon i niedawną kontuzję, planujemy skład tak, aby Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie.

Również dzisiaj portugalski selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi ostateczny skład kadry na finały Euro 2020. Po meczu z Rosjanami nasza drużyna wróci jeszcze na tydzień do Opalenicy, a 8 czerwca Polaków czeka ostatni sprawdzian przed ME – towarzyski mecz z Islandią w Poznaniu (g. 18). Dzień później kadra zamelduje się w Hotelu Marriott Resort&Spa w Sopocie, który będzie bazą Polaków podczas Euro 2020, a 14 czerwca w Sankt Petersburgu podopieczni Paulo Sousy zainagurują mistrzostwa meczem ze Słowacją.