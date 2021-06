Trzy kluby mają szansę na dodatkową kasę

1. Program Pro Junior System zachęca kluby do stawiania na młodzieżowców - w tym sezonie są to piłkarze urodzeni w 2000 roku lub młodsi. Jednak żeby zawodnik liczył się w klasyfikacji, w sezonie musi spędzić na boisku minimum 270 minut w pięciu meczach. Jeżeli jest wychowankiem, wtedy liczbę rozegranych przez niego minut mnoży się razy dwa.

O ile w Ekstraklasie premia za wygranie klasyfikacji PJS starcza jedynie na przysłowiowe waciki (3 miliony złotych brutto), o tyle w I lidze, gdzie klubowe budżety są wielokrotnie niższe, premia ta stanowi solidny zastrzyk finansowy. Nic więc dziwnego, że Michał Brański, właściciel Stomilu, apelował, by w końcówce nieudanego sezonu klub skupił się na zajęciu jak najwyższego miejsce w Pro Junior System.

Oto wysokość nagród w I lidze: 1. miejsce - 1,6 mln zł; 2. m - 1,3 mln; 3. m - 1,1 mln; 4. m - 800 tys.; 5. m - 600 tys.; 6. m - 400 tys.; 7. m - 200 tys. Jest tylko jedna uwaga - klub, który spadnie (dotyczy to wszystkich poziomów rozgrywkowych), otrzyma połowę premii.

Do końca rozgrywek zostały tylko dwie kolejki, więc sprawa pierwszego miejsca w PJS rozstrzygnie się między Puszczą Niepołomice (9148 punktów) a Sandecją Nowy Sącz (9036). Poza tym zmiana może jeszcze być na miejscach 6-7., bo między Tychami i Bełchatowem jest tylko 29 punktów różnicy. A że szanse Bełchatowa na pozostanie w I lidze wynoszą „mniej niż zero”, więc klub ten w dwóch ostatnich meczach może postawić na młodzieżowców.

* Pierwszoligowa czołówka PJS: 1. Puszcza Niepołomice - 9148; 2. Sandecja Nowy Sącz - 9036; 3. Resovia Rzeszów - 8136; 4. Korona Kielce - 7531; 5. Stomil Olsztyn - 6977; 6. GKS Tychy - 5500; 7. GKS Bełchatów - 5471.

Wszystko więc wskazuje na to, że Stomil dostanie 600 tys. zł (brutto).

2. W II lidze w PJS zdecydowanie prowadzą rezerwy Lecha, jednak premii... nie dostaną. - Jeden klub może dostać tylko jedną premię, a poznanianie wygrali już PJS w Ekstraklasie, za co otrzymali trzy miliony złotych - wyjaśnia Emil Wojda z Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. W tej sytuacji w II lidze nagrodę otrzyma klub, który zajmie nawet ósme miejsce. Oto drugoligowa czołówka PJS: 1. Lech II Poznań - 41 176; 2. Śląsk II Wrocław - 24 617 (1,1 mln zł); 3. Skra Częstochowa - 14 812 (800 tys.); 4. Olimpia Elbląg - 13 041 (700 tys.); 5. Stal Rzeszów - 11 361 (500 tys.); 6. Błękitni Stargard - 10 690 (400 tys.); 7. Wigry Suwałki - 8558 (300 tys.); 8. Garbarnia Kraków - 8414 (200 tys.); 9. Znicz Pruszków - 8350 (...) 12. Sokół Ostróda - 7397.

3. W III lidze w każdej grupie na nagrody przewidziano milion złotych, który zostanie rozdzielony następująco: 1. m - 400 tys.; 2. m - 300 tys.; 3. m - 200 tys., 4. m - 100 tys. zł. W grupie 1 zdecydowanie prowadzą rezerwy Jagiellonii Białystok (32 169) przed rezerwami warszawskiej Legii (23 002), Legionovią (13 130) i Kaczkanem Huraganem (12 383). Tuż za klubem z Morąga są Ursus Warszawa (12 262) i Sokół Aleksandrów Łódzki (12 112). Jeśli Kaczkan Huragan utrzyma czwarte miejsce, wtedy na jego konto wpłynie 50 tys. złotych (jako spadkowicz otrzyma tylko połowę premii).

ARTUR DRYHYNYCZ