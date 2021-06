Licencje na granie dla Stomilu, Sokoła i Olimpii

Oto licencyjne decyzje komisji:

1. Przyznać klubom: BrukBet Termalica Nieciecza, Miedź Legnica, Korona Kielce, Arka Gdynia, GKS Tychy, Widzew Łódź, Resovia Rzeszów, GKS Jastrzębie, Zagłębie Sosnowiec:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym.

2. Przyznać klubom: ŁKS Łódź, Górnik Łęczna, Puszcza Niepołomice (Stadion w Sosnowcu), Chrobry Głogów (stadion w Grodzisku Wielkopolskim), Sandecja Nowy Sącz (stadion w Tychach), Radomiak Radom (stadion w Bełchatowie):

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.

* Stadiony wskazane w nawiasach są zgłoszone warunkowo w przypadku, gdyby któryś z powyższych klubów nie wykonał instalacji podgrzewanej murawy w terminie do 31 października 2021 roku.

3. Przyznać klubom GKS Bełchatów i Stomil Olsztyn :

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 2000 zł za naruszenie kryterium F.01 Podręcznika.

4. Przyznać klubowi Odra Opole (Stadion Zagłębia Lubin):

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 50.000 zł za niedostarczenie dokumentów potwierdzających finansowanie budowy nowego obiektu, w zawieszeniu do dnia 4 czerwca 2021 roku w przypadku dostarczenia w terminie niezbędnych dokumentów, obowiązek zapłaty zostanie automatycznie anulowany.

* Stadion wskazany w nawiasie jest zgłoszony warunkowo w przypadku, gdyby klub nie zamontował podgrzewanej murawy w terminie do 31 października 2021 roku.

5. Przyznać klubom: Górnik Polkowice, Śląsk II Wrocław, Wigry Suwałki, Błękitni Stargard, Pogoń Siedlce, GKS Katowice, Motor Lublin, Bytovia Bytów, Lech II Poznań:



licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym.

6. Przyznać klubom: Chojniczanka 1930 Chojnice, KKS 1925 Kalisz, Sokół Ostróda, Olimpia Elbląg :

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.



7. Przyznać klubowi Znicz Pruszków:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym;

nałożyć środek kontroli w postaci ostrzeżenia za naruszenie kryterium infrastrukturalnego.

8. Przyznać klubowi Skra Częstochowa:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym;

nałożyć na środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł za naruszenie kryteriów infrastrukturalnych.

9. Przyznać klubowi Stal Rzeszów:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i z zakresu personelu i administracji;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł za naruszenie kryterium F.03 Podręcznika Licencyjnego.

10. Przyznać klubowi Hutnik Kraków:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym, infrastrukturalnym i sportowym.

11. Przyznać klubowi Olimpia Grudziądz:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5.000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5.000 zł za naruszenie kryteriów infrastrukturalnych Podręcznika.

12. Przyznać klubowi Garbarnia Kraków:



licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 20.000 zł za niewykonanie zaleceń wskazanych w raporcie z wizytacji obiektu;

zawiesić wykonanie środka kontroli wskazanego powyżej do kwoty 15.000 zł w terminie do 30 czerwca 2021 roku w przypadku realizacji zaleceń w terminie wskazanym powyżej obowiązek zapłaty kwoty 15.000 zł zostanie automatycznie anulowany.

13. Przyznać klubowi Czarni Sosnowiec:

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraligi kobiet w sezonie 2021/2022 z nadzorem z zakresu personelu i administracji;

licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2021/2022 na Stadionie Ludowym w Sosnowcu;

nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł za naruszenie kryterium P.07.



W związku z przedłużającym się stanem epidemii, wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby biorące udział w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji w najbliższych miesiącach konieczna będzie szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.