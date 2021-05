Wyjazdowy remis Stomilu

* Górnik Łęczna - Stomil Olsztyn 1:1 (1:1)

0:1 - Mysiorski (3), 1:1 - Krykun (5)

STOMIL: Leszczyński - Bucholc, Remisz, Mosakowski (76 Carolina), Straus - Szramka (42 Szczutowski), van Huffel, Ogrodowski (76 Skrzypczak), Spychała (61 Łuczak), Hinokio - Mysiorski

Mecz zaczął się dla gości idealnie, bo już pierwsza akcja Stomilu zakończyła się skutecznym strzałem Jakuba Mysiorskiego! Po chwili więc piłkarze Górnika rozpoczęli grę od środka boiska, wymienili kilkanaście podań, po ostatnim z nich piłka najpierw znalazła się w polu karnym Stomilu, a po sekundzie w jego bramce. 1:1.

Oba zespoły - zwłaszcza gospodarze - nie ograniczały się do obrony, jednak strzałów było niewiele, a te nieliczne - głównie w wykonaniu piłkarzy Górnika - były albo niecelne, albo... bardzo niecelne. Dopiero w ostatnich minutach przed przerwą gospodarze trochę podregulowali celowniki.

Po przerwie marzący o powrocie do Ekstraklasy gospodarze podkręcili tempo i groźnie atakowali, ale obrona Stomilu zachowywała czujność. W 66. min mogło być jednak 2:1 dla Górnika, lecz po główce Krykuna piłka odbiła się jedynie od słupka.

Natomiast w 85. min okazję miał Stomil - Hinokio podał w pole bramkowe, ale Mysiorski tym razem źle trafił w piłkę. W trzeciej doliczonej minucie Stomil mógł nawet sobie zapewnić zwycięstwo, jednak zabrakło centymetrów, bo po strzale z 16 m piłka odbiła się od poprzeczki.

32. kolejka była pechowa dla łódzkich klubów - o ile ŁKS ma jeszcze szansę na awans do Ekstraklasy, o tyle Widzew, który w meczu z Tychami obie bramki stracił w 89. i 90. minucie, może się już skupić na przyszłym sezonie w I lidze. Jednak największe emocje były w Kielcach - po 63 minutach Korona wygrywała 3:0 z Arką, a mimo to mecz zakończył się podziałem punktów!

* 32. kolejka: Widzew Łódź - GKS Tychy 0:2 (Kargulewicz 89, Grzeszczyk 90 k), Miedź Legnica - ŁKS Łódź 3:0 (Lehaire 49, Makuch 68, Drzazga 90), Chrobry Głogów - GKS Bełchatów 0:1 (Hilbrycht 57), GKS 1962 Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz 1:1 (Rumin 76 - Chmiel 16), Korona Kielce - Arka Gdynia 3:3 (Łukowski 28, 63, Kiełb 36 - Marcjanik 73, Rosołek 75, Deja 86), Radomiak Radom - Resovia 3:1 (Angielski 3, 45, Rossi 21 - Kiełbasa 5), Odra Opole - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (Tabiś 8), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec (niedziela, g. 19).