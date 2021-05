Pływali, jeździli i biegali

W olsztyńskim Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel rywalizowano na dystansie sprinterskim (750 m pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegu). Zawody Pucharu Europy tradycyjnie przyciągnęły wielu znakomitych zawodników, co prawda Polacy do faworytów nie należeli, ale byli widoczni na trasie.

Ostatecznie wśród juniorek zwyciężyła Holenderka Barbara de Koning, która o ponad 20 sekund wyprzedziła Słowaczkę Margaretę Vrablovą i Hiszpankę Santos Castro. Na czwartym i piątym miejscu też były Hiszpanki, natomiast z Polek najlepiej spisała się Józefina Młynarska, którą sklasyfikowano na 17. miejscu (ponad trzy minuty straty).

Wśród juniorów bardzo dobry wynik osiągnął Marcin Stanglewicz, zajmując dziewiąte miejsce z minutową stratą do lidera. Wygrał Norweg Sebastian Warnersen, drugi był Niemiec Janne Buttel, a trzeci Hiszpan Esteban Basanta.

Zdecydowanie bardziej zacięta była rywalizacja wśród seniorów - wśród kobiet walka trwała do ostatnich metrów. Ostatecznie Francuzka Jeanne Lehair wyprzedziła Rosjankę Dianę Isakovą o... sekundę. Trzecia była Julia Golofiewa, kolejna reprezentantka Rosji, a na bardzo dobrej siódmej pozycji linię mety minęła Polka Paulina Klimas. Dzielnie walczyła też Roksana Słupek (UKS TRS Susz), która była 15.

Równie zacięta walka była wśród mężczyzn - dość powiedzieć, że między pierwszym i szóstym zawodnikiem było zaledwie 17 sekund różnicy. Ostatecznie najlepszy okazał się Norweg Vetle Bergsvik Torn, drugi był Francuz Antoine Duval, a trzeci Szwajcar Simon Westermann. Na 19. miejscu - ze stratą 55 sekund - linię mety minął Polak Maciej Bruzdziak.