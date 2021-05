Na początku rugby był... Lech

Rugby w Budowlanych pojawiło za sprawą Lecha Janki, który wtedy był prezesem tego olsztyńskiego klubu, a potem przez wiele lat pracował jako dziennikarz sportowy „Gazety Olsztyńskiej”.

Jak to się stało, że powstała sekcja rugby? - Z przypadku, to przecież często powstają wielkie sprawy - wyjaśnia Lech Janka. - Pochodzę z Zielonej Góry i tam na stadionie Lechii obejrzałem pierwszy mecz rugby. Był to mecz juniorskiej reprezentacji Polski. W 1976 roku został prezesem Budowlanych i postanowiłem rozwinąć inne sekcje. No i podczas zebrania jeden z nauczycieli wychowania fizycznego Marek Witczak zaproponował rugby, bo na studiach AWF w Warszawie z powodzeniem uprawiał tę dyscyplinę sportu, zdobywając kilka tytułów mistrzostw Polski.

Marek Witczak został pierwszym trenerem rugby, jednak nie było sprzętu, więc na początku do treningów musiał użyczać swojej prywatnej piłki.



